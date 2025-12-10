Angajatorii din România recrutează acum mii de candidați fără studii superioare. Cele mai căutate posturi

Datele unui sondaj realizat de o platformă de recrutare arată că șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie se numără printre cei mai căutați candidați fără studii superioare în prezent.

"Finalul de an vine cu oportunităţi pentru candidaţii din segmentul blue collar (fără studii superioare), 5.500 de joburi fiind acum disponibile pentru aceştia pe iajob.ro şi alte 6.400 pe eJobs.ro. Angajatorii se află în continuă căutare de personal pentru posturile de execuţie, iar cel mai mare volum de oferte se înregistrează pentru poziţiile de şoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curăţenie şi operatori de producţie", susţin autorii studiului.

Conform sursei citate, pentru majoritatea acestor locuri de muncă nu se poate funcţiona în regim de lucru remote, fiind nevoie de prezenţă fizică la sediul companiei.

"Vedem o dinamică accelerată în segmentele entry level şi blue collar, în special în sectoare esenţiale precum retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii. Aceeaşi dinamică se vede în oglindă şi pe partea candidaţilor. Ei sunt, în acest moment, cei care şi aplică în număr foarte mare. Astfel, în ultima lună, peste 650.000 de aplicări de pe eJobs.ro au venit din partea candidaţilor fără studii superioare", a afirmat Bogdan Badea, CEO eJobs, în comunicatul companiei.

Orașul cu cele mai multe oferte

Bucureştiul este oraşul cu cele mai multe oferte pentru candidaţii din aceste categorii profesionale, urmat de Braşov, Cluj - Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, precizează sursa citată.

"În cele mai multe cazuri, este vorba despre poziţii de înlocuire, în condiţiile în care industriile care angajează cel mai mult (retail, transport - logistică, servicii, HoReCa, producţie sau industria alimentară) au, chiar şi în această perioadă, o rată mare de fluctuaţie, în special pe palierul entry level şi blue collar", se menţionează în comunicat.

Pe acest fond, nevoia de angajare este imediată, iar angajatorii caută atât oameni cu experienţă anterioară, cât şi candidaţi care nu au mai lucrat niciodată, arată sondajul.

"Acest sentiment acut al urgenţei se regăseşte şi la candidaţi, care caută căi cât mai rapide de angajare, mai ales că, în cele mai multe cazuri, nu au un CV sau nu ştiu cum să facă unul. Pentru ei contează mult posibilitatea de a lua direct legătura cu angajatorii, opţiune pe care o au pe iajob.ro, spre exemplu pentru că speră ca, astfel, să elimine o parte dintre etapele care lungesc procesul de angajare", a explicat Bogdan Badea.

Comparaţia cu oferta de joburi disponibile pentru alte categorii de candidaţi arată astfel: din numărul total de joburi postate în ultima lună, peste 11.000 au fost pentru segmentul entry level şi pentru cei fără experienţă, în timp ce aproximativ 4.000 au vizat seniorii cu mai mult de 5 ani de experienţă şi managerii.

Care sunt salariile medii

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net, la nivel naţional, pentru angajaţii din eşalonul entry level este de 4.000 de lei pe lună. În cazul lor, angajatorii dau şi cea mai mare dovadă de transparenţă salarială, pe iajob.ro 53% dintre poziţii având salariul afişat în anunţul de angajare. Raportat la domeniile care angajează cel mai mult în această perioadă, mediile înregistrate sunt următoarele: 3.500 de lei pentru retail şi industria alimentară, 3.800 de lei pentru transport / logistică, 3.500 de lei pentru HoReCa, 3.600 de lei pentru servicii şi 3.900 de lei pentru producţie.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 18.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro sunt active 5.500 de joburi.

