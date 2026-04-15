Așa a apărut masterul dual, care oferă studenților, pe lângă cursuri, burse, internshipuri și chiar șansa unui loc de muncă. Deși modelul este deja folosit în Europa, patronii spun că nu au garanția că tinerii vor rămâne în firmele lor.

Din toamnă, la Facultatea de Business din Cluj-Napoca va funcționa un program de master dual, la inițiativa unei companii din industria feroviară. Investitorii francezi au nevoie la noi în țară de angajați tineri, specializați în logistică și achiziții. Studenții vor petrece aproximativ 250 de ore în diferite firme, unde vor fi coordonați de mentori.

Iuliana Badea, reprezentant companie: ”Am încercat să găsim alternative prin care să putem susține nevoia noastră, în același timp să nu fie nevoie să o luăm mereu de la capăt și să trainuim oameni încontinuu, interesul nostru cel mai mare este să-i angajăm”.

Studenții pot primi burse, internshipuri și chiar oferte de muncă încă de pe băncile facultății. Programul durează 2 ani și oferă 16 locuri - multe, la buget.

Cătălin Vălean, reprezentant companie: ”Cu siguranță avem ca și companie niște așteptări. Nu văd rostul acestui program dacă noi doar am prelua studenții, i-am învăța, urmând ca după 2 ani să nu mai continuie cu noi”.

Companiile care plătesc bursele nu au nicio garanție că studenții vor rămâne angajații lor după terminarea masteratului

Valentin Toader, decanul Facultății de Business din Cluj: ”În momentul în care va exista o potrivire din punct de vedere al nevoilor firmelor și dorințelor studenților, se vor materializa în contracte de muncă. Nu există nicio limitare, iar asta este cel mai mare beneficiu”.

Modelul este testat și în alte locuri din țară. La Reșița, de exemplu, au fost lansate încă de anul trecut două programe de masterat dual în inginerie, turism și servicii. Firmele asigură o parte din burse, un loc de practică și stagii plătite, cu posibilitatea angajării pe o perioadă nedeterminată.

George Popescu, reprezentantul unei pensiuni din Reșița: ”Noi ne bazăm pe faptul că acea persoană lucrând cu noi va observa și va vedea mediul în care noi lucrăm, suportul pe care îl primește de la noi și plecăm de la ideea că vom avea mari șanse să lucreze la noi”.

Magnoliu Stan, director HR: ”Universitățile încep să își adapteze programele și să se consulte cu angajatorii, iar angajatorii merg spre universități și încearcă să se calibreze cu acestea”.

Chiar și-așa, patronii nu au siguranța că tinerii, după 2 ani, se vor angaja chiar la firmele care i-au susținut la studii.