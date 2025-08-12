Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara

12-08-2025 | 21:12
Poliția Timiș a instituit o zonă specială de siguranță publică în zona Gării de Nord din Timișoara, pentru a preveni disconfortul și incidentele cauzate de persoane fără adăpost și cerșetorie, măsura fiind valabilă până pe 13 septembrie.

Ioana Andreescu

Această măsură presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, acţiuni comune cu structurile MAI (SAS Timiş, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Timiş, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Poliţia Transporturi, Poliţia de Frontieră, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Poliţia Locală Timişoara), patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.

Acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale, precizează Poliţia Timiş.

Măsurile vin în contextul în care locuitori din zona Gării de Nord Timişoara au protestat, sâmbătă, faţă de starea infracţională şi nesiguranţa cetăţenilor cauzate de oamenii străzii.

Pe de altă parte, Poliţia Timiş arată că infracţionalitatea din municipiul Timişoara a scăzut cu 389 de fapte (11%) în primul semestru al acestui an, faţă de perioada similară a anului trecut, iar infracţionalitatea stradală s-a redus cu 23,12%.

Mașini Tm
Răfuială în trafic la Timișoara. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat, iar polițiștii au găsit săbii într-una dintre ele

În primele şase luni ale anului în curs s-au înregistrat 8.569 de intervenţii la evenimente, dintre care 7.298 prin Serviciul de Urgenţă 112, s-au întocmit 1.351 de dosare penale, 2.699 de sancţiuni contravenţionale, au avut loc 34 de percheziţii domiciliare şi 54 de percheziţii informatice. Au fost aplanate 438 de stări conflictuale, inclusiv 200 intrafamiliale. Pe linia combaterii tâlhăriilor, s-a înregistrat o scădere de la 15 la 7 fapte, toate soluţionate cu identificarea autorilor, iar infracţiunile contra patrimoniului s-au reduc cu aproape 470 de fapte.

Reputaţia de oraş sigur a Timişoarei este confirmată nu doar de datele operative locale, ci şi de evaluări internaţionale independente, punctează Poliţia Timiş.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-08-2025 21:12

