Un polițist din Brașov a filmat un cerșetor care se „vindecă” miraculos după ce iese din raza șoferilor. VIDEO

Imagini cu un bărbat care cere mila şoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare că se vindecă „miraculos” după ce iese din raza vizuală a acestora, au fost publicate de un poliţist din judeţul Braşov.

„Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită ajutaţi, pentru că au, într-adevăr, nevoie.

În imaginile publicate luni seară, pe Facebook, de către Daniel Zontea, poliţist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov şi purtător de cuvânt al instituţiei, se vede cum un bărbat care pare că are dificultăţi în a se deplasa şi merge sprijinindu-se de un baston cerşeşte în dreptul unei coloane de autoturisme oprite la stop.

Într-o altă zonă, pe trotuar şi ferit de privirile şoferilor, acelaşi bărbat se deplasează cu sprijinul bastonului, iar când ajunge în dreptul propriului autoturism începe să meargă normal, după care urcă la volan.

„Dragilor, haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru şi pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după maşini şi vindecându-se în mod miraculos”, este mesajul poliţistului care a postat imaginile.

Zeci de persoane au comentat cazul

Unii consideră că, din cauza celor care se prefac, suferă cei care ar avea cu adevărat nevoie de ajutor, în timp ce alţii îi critică pe cei care dau bani cerşetorilor.

„Plină România de asemenea exemplare, să vedeţi câţi sunt în zilele de „hram’”, constată o persoană.

Iar alt utilizator al reţelei de socializare transmite: „Braşovul este plin de falşi cerşetori, să vezi ce maşini au, tu munceşti o lună cât fac ei într-o zi bună. Răspuns: cine e de vină? Proştii cu mâna largă. Poliţia ar trebui să fie prezentă pe stradă şi să stopeze cerşitul, foarte mulţi sunt în zona marilor magazine, prin parcări şi prin pieţe”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













