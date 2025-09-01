Cerșetor în pijamale roz cu trandafiri și gloss pe buze, amendat în Bistrița. Anterior, activa deghizat în călugăriță | FOTO

Stiri Sociale
01-09-2025 | 13:20
cersetor pijamale roz
Poliția Locală Bistrița

Un bărbat de 32 de ani din judeţul Bacău a fost depistat de poliţiştii locali din Bistriţa şi sancţionat în timp ce cerşea în zona gării, îmbrăcat în "pijamale roz cu trandafiri".

 

autor
Cristian Anton

În această vară, acelaşi bărbat a fost prins la cerşit în Bistriţa deghizat în călugăriţă, a informat luni Poliţia Locală.

cersetor pijamale roz cersetor pijamale roz
cersetor pijamale roz cersetor pijamale roz
cersetor pijamale roz cersetor pijamale roz

"În noaptea de 31 august, ora 02:30, pe strada Gării şi-a făcut apariţia un personaj neobişnuit. Un bărbat de 32 de ani, cu domiciliul în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, îmbrăcat în pijamale roz cu trandafiri şi gloss pe buze, oprea tinerii din zonă ca să le ceară bani. În această vară, acelaşi bărbat a fost surprins de colegii noştri în plină zi, deghizat în 'măicuţă' şi cerând bani trecătorilor, sub pretextul rugăciunilor. A fost condus la sediul nostru şi sancţionat contravenţional pentru apelare la mila publică. I s-a pus în vedere să părăsească municipiul Bistriţa", se menţionează în mesajul de pe pagina de socializare a instituţiei.

Poliția Locală Bistrița: ”Nu îi finanțați spectacolul”

Bărbatul a primit o amendă de 200 de lei.

Citește și
Roman
Ce a descoperit o jurnalistă slovacă după ce a urmărit un cerșetor român. „Te prefaci?”

Potrivit celor de la Poliţia Locală Bistriţa, băcăuanul practică în mod frecvent cerşetoria în zona lăcaşurilor de cult şi a mănăstirilor din Moldova, iar uneori îşi face apariţia şi în Ardeal, purtând ţinute feminine.

"Bărbatul duce în realitate o viaţă normală. Alege însă să îşi construiască roluri, pentru a profita de bunăvoinţa oamenilor. În loc să muncească, preferă să păcălească. Dacă îl mai întâlniţi, nu îi finanţaţi spectacolul", se mai arată în postarea de pe Facebook a poliţiştilor locali. 

Un copil de 2 ani scos la cerșit pe TikTok, luat în grija statului. Mama mai are 3 copii preluați de autorități. Cât încasa

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, amendă, roz, bistrita, calugarita, politia locala, cerșetorie, pijamale,

Dată publicare: 01-09-2025 13:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Doi soți au fost atacați de mai mulți indivizi într-o parcare din Bistrița, după ce au refuzat să dea bani unui cerşetor
Stiri actuale
Doi soți au fost atacați de mai mulți indivizi într-o parcare din Bistrița, după ce au refuzat să dea bani unui cerşetor

Un incident șocant a avut loc duminica trecută, în parcarea unui supermarket din Bistrița! Doi soți au fost atacați de mai mulți indivizi după ce au refuzat să dea bani unui cerşetor.

Ce a descoperit o jurnalistă slovacă după ce a urmărit un cerșetor român. „Te prefaci?”
Stiri Diverse
Ce a descoperit o jurnalistă slovacă după ce a urmărit un cerșetor român. „Te prefaci?”

Cerșetori români care pretindeau că au dizabilități au ajuns subiect de știre la o televiziune din Slovacia. O reporteriță i-a urmărit și l-a demascat pe unul dintre ei.  

Cerșetor deghizat în măicuță, prins lângă catedrala din Iași. În ce orașe a mai păcălit credincioșii
Stiri Diverse
Cerșetor deghizat în măicuță, prins lângă catedrala din Iași. În ce orașe a mai păcălit credincioșii

Surpriză pe străzile din Iași. Poliția Locală a prins și amendat cu 500 de lei un bărbat îmbrăcat în haine de călugăriță, care cerșea în zona catedralei.

Câți bani a scos din buzunar un cerșetor din Sibiu, când a venit un polițist să îl amendeze. A vrut să îi dea mită
Stiri actuale
Câți bani a scos din buzunar un cerșetor din Sibiu, când a venit un polițist să îl amendeze. A vrut să îi dea mită

Un cerşetor din judeţul Sibiu este cercetat pentru dare de mită. Acesta a intenționat să mituiască un polițist pentru a nu-l amenda.  

„Minune” pe străzile din Bistrița. Niște polițiști locali au „vindecat” un cerșetor
Stiri actuale
„Minune” pe străzile din Bistrița. Niște polițiști locali au „vindecat” un cerșetor

Un tânăr care pretindea că este bolnav și apela la mila trecătorilor pe străzile din Bistrița a fost rapid vindecat de polițiștii locali care l-au luat la întrebări.  

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: Vă rugăm să nu ne blamaţi

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
Stiri externe
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost nevoit să aterizeze forțat, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.

 

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 chicago
Shutterstock
Stiri externe
Primarul din Chicago a mobilizat poliția pentru a ”respinge” militarii trimiși de Trump. ”Nu vrem tancuri în oraș”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Septembrie 2025

03:28:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28