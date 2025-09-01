Cerșetor în pijamale roz cu trandafiri și gloss pe buze, amendat în Bistrița. Anterior, activa deghizat în călugăriță | FOTO

Un bărbat de 32 de ani din judeţul Bacău a fost depistat de poliţiştii locali din Bistriţa şi sancţionat în timp ce cerşea în zona gării, îmbrăcat în "pijamale roz cu trandafiri".

În această vară, acelaşi bărbat a fost prins la cerşit în Bistriţa deghizat în călugăriţă, a informat luni Poliţia Locală.

cersetor pijamale roz cersetor pijamale roz cersetor pijamale roz

"În noaptea de 31 august, ora 02:30, pe strada Gării şi-a făcut apariţia un personaj neobişnuit. Un bărbat de 32 de ani, cu domiciliul în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, îmbrăcat în pijamale roz cu trandafiri şi gloss pe buze, oprea tinerii din zonă ca să le ceară bani. În această vară, acelaşi bărbat a fost surprins de colegii noştri în plină zi, deghizat în 'măicuţă' şi cerând bani trecătorilor, sub pretextul rugăciunilor. A fost condus la sediul nostru şi sancţionat contravenţional pentru apelare la mila publică. I s-a pus în vedere să părăsească municipiul Bistriţa", se menţionează în mesajul de pe pagina de socializare a instituţiei.

Poliția Locală Bistrița: ”Nu îi finanțați spectacolul”

Bărbatul a primit o amendă de 200 de lei.

Potrivit celor de la Poliţia Locală Bistriţa, băcăuanul practică în mod frecvent cerşetoria în zona lăcaşurilor de cult şi a mănăstirilor din Moldova, iar uneori îşi face apariţia şi în Ardeal, purtând ţinute feminine.

"Bărbatul duce în realitate o viaţă normală. Alege însă să îşi construiască roluri, pentru a profita de bunăvoinţa oamenilor. În loc să muncească, preferă să păcălească. Dacă îl mai întâlniţi, nu îi finanţaţi spectacolul", se mai arată în postarea de pe Facebook a poliţiştilor locali.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













