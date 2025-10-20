Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

cutremure

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Dan Cucu, Ioan Vrâncean, Marius Grama

La ora 3 și 35 de minute, la 9 kilometri nord-est de Brăila, un cutremur de de 3,3 pe scara Richter a zguduit duminică noapte pământul. Cei care l-au simțit au spus că a fost însoțit de un vuiet puternic.

Femeie: ”S-a auzit zgomot puternic. Puțin. Și a fost scurt".

Femeie: ”Cam des în ultimul timp".

Potrivit experților, frecvența acestor cutremure de mică magnitudine indică o perioadă mai activă din punct de vedere seismic.

Conf. dr. Simona Bota Condurache, Universitatea Dunărea de Jos: ”Sunt perioade în care unele dintre microfaliile care se intersectează, se ating între ele, sunt ceva mai active decât în alte perioade".

Corespondent ProTV: "Specialiștii spun că zgomotul care se aude odată cu seismul variază în funcție de magnitudine, dar și de relief sau de obstacolele pe care acesta le întâlnește în cale".

De la începutul lunii octombrie, nu mai puțin de 20 de seisme au zdruncinat țara noastră. În zona seismică Vrancea au fost cele mai multe, 12. În zona Făgăraș-Câmpulung au fost 6, dar s-au înregistrat și în regiuni mai rar afectate de astfel de fenomene, cum ar fi Brăila și Maramureș.

”E posibil să se întâmple și un cutremur mai mărișor”

Săptămâna trecută, la Satu Mare a fost și cel mai puternic cutremur din ultima vreme, de 4 pe Richter. La Medișu Aurit, o cameră de supraveghere montată într-un supermarket a suprins momentul în care oamenii au observat cum se mișcă produsele de pe rafturi.

Bărbat: ”A început să se miște așa, eram la masă, la cantină și au început să se miște mesele, tot ce a fost și se auzea ceva ciudat, un zgomot ciudat".

Mihai Diaconescu, seismolog Institutul Național de Fizică a Pământului: ”E posibil să se întâmple și un cutremur mai mărișor. Gândiți-vă că ultimul cutremur de 7, conform USGS-ului, de 7,1, a avut loc în 1990".

Ultimul cutremur cu magnitudinea peste 6 a avut loc în țara noastră în 2004.

Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

