Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut

Stiri actuale
18-10-2025 | 17:14
cutremur
Shutterstock

Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, județul Vâlcea, potrivit datelor publicate de IINCDFP.

 

autor
Stirileprotv

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Pitești, 84 kilometri sud de Mediaș, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

În luna octombrie, în România s-au produs 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.

Citește și
Cristi Gheorghe explozie Rahova
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, cutremur, Valcea,

Dată publicare: 18-10-2025 17:14

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri
Stiri actuale
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri

Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.

Vlad Oprea anunță că revine la Primărie. Edilul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție
Stiri actuale
Vlad Oprea anunță că revine la Primărie. Edilul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.

Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița
Stiri actuale
Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița

Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria.

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28