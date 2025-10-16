Al treilea cutremur în două zile, produs în România. Anunțul Institutului Național pentru Fizica Pământului

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 138,7 kilometri, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

”În ziua de 16 Octombrie 2025, la ora 08:34:52 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 138.7 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km V de Focsani, 63km N de Buzău, 66km E de Sfântu-Gheorghe, 78km E de Brașov, 94km NE de Ploiești, 99km S de Bacău”, a transmis Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Două cutremure au avut loc și miercuri în România: la ora 7:57 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4, în județul Satu-Mare, urmat de un nou seism, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, la ora 08:31 în județul Buzău.

În Satu Mare, seismul a produs și efecte. Două școli din județul Satu Mare au fost evacuate temporar iar unii localnici au sunat, de spaimă, la 112. Cutremurul s-a produs miercuri dimineață, la ora 07:57 şi a fost resimţit în mai multe localități din județul Satu Mare.

Ultimul seism din Satu Mare s-a produs în urmă cu 45 de ani.

În zona de nord a ţării, cutremurele sunt extrem de rare, spun şi specialiştii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului.

