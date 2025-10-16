Al treilea cutremur în două zile, produs în România. Anunțul Institutului Național pentru Fizica Pământului

16-10-2025 | 10:35
cutremur
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 138,7 kilometri, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Cristian Matei

”În ziua de 16 Octombrie 2025, la ora 08:34:52 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adâncimea de 138.7 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45km V de Focsani, 63km N de Buzău, 66km E de Sfântu-Gheorghe, 78km E de Brașov, 94km NE de Ploiești, 99km S de Bacău”, a transmis Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Două cutremure au avut loc și miercuri în România: la ora 7:57 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4, în județul Satu-Mare, urmat de un nou seism, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, la ora 08:31 în județul Buzău. 

În Satu Mare, seismul a produs și efecteDouă școli din județul Satu Mare au fost evacuate temporar iar unii localnici au sunat, de spaimă, la 112. Cutremurul s-a produs miercuri dimineață, la ora 07:57 şi a fost resimţit în mai multe localități din județul Satu Mare.

Pompieri
Școli evacuate după cutremurul din Satu Mare. Au apărut crăpături în pereți

Ultimul seism din Satu Mare s-a produs în urmă cu 45 de ani.

În zona de nord a ţării, cutremurele sunt extrem de rare, spun şi specialiştii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata

Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani
Reacțiile localnicilor din Satu Mare care au simțit pentru prima dată un cutremur. Este primul în 45 de ani

Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață în nordul țării, o zonă mai puțin obișnuită pentru seisme.

Școli evacuate după cutremurul din Satu Mare. Au apărut crăpături în pereți
Școli evacuate după cutremurul din Satu Mare. Au apărut crăpături în pereți

Două şcoli din judeţul Satu Mare, cea din Odoreu şi cea din Culciu, au fost evacuate, miercuri, în urma cutremurului cu magnitudine 4 resimţit în judeţ, a anunţat ISU.

Cutremur semnificativ în România. S-a produs într-o zonă cu totul neobișnuită
Cutremur semnificativ în România. S-a produs într-o zonă cu totul neobișnuită

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur în România, luni dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Cutremur în România, luni dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

