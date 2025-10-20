Cutremur în România, într-o zonă neobișnuită. Care a fost magnitudinea seismului

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de Galaţi, 63 km vest de Tulcea, 63 km vest de Izmayil, 77 km sud-est de Focşani şi 96 km est de Buzău.

19 cutremure în România, în luna octombrie

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

