Un nou cutremur în România. Ce magnitudine a avut. Anunțul Institutului Național pentru Fizica Pământului

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs vineri dimineaţa, la ora 1:41, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 125,4 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 59 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 72 km nord-est de Ploieşti.

În luna octombrie, în România s-au produs 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

