Cauza pentru care ultra-maratonistul Tibi Ușeriu va alerga peste 1.800 de kilometri, de la Roma la Drobeta Turnu Severin

03-10-2025 | 09:26
Ultra-maratonistul Tibi Uşeriu va alerga mai bine de 1.800 de kilometri, alături de un prieten, pentru a promova Via Transilvanica.  

Ioan Vrâncean

Sportivul va porni marți de la Columna lui Traian din Roma și își propune să ajungă în Drobeta Turnu Severin, pe 30 octombrie.

Tibi Ușeriu și prietenul său vor traversa țări precum San Marino, Slovenia, Croația, sau Serbia. Destinația finală va fi orașul de la capătul Via Transilvanica - traseul turistic de 1.430 de kilometri, care leagă Putna de Dunăre.

Tibi Ușeriu, ambasador Via Transilvanica: ”Am fost invitați de Academia Română de la Roma să prezentăm Via Transilvanica anul trecut. La un moment dat, Alin, fratele meu, în timp ce mergeam pe acolo, a spus: "Ce fain ar fi să facem legătura între Via Transilvanica și Roma". Mie mi-a venit ideea să alergăm de la Roma la Drobeta Turnu Severin, cumva să ajutăm la adunarea de membri în acest grup. Va fi, până la urmă, o poveste pe care încercăm să o dăm mai departe".

Pentru a marca evenimentul, o bornă ca cele de pe Via Transilvanica va fi amplasată în curtea Academiei din Roma.

”Vrem să plecăm de la Roma pe drumul istoriei”

Cristian Deac, partenerul de alergare al lui Tibi: "Vrem să plecăm de la Roma pe drumul istoriei, pe drumul romanilor. Cum ei au putut veni acum 2000 de ani până în Dacia pe jos, o să încercăm și noi, dar într-o alergare, într-un timp mai scurt".

Un medic s-a oferit să îi ajute pe cei doi să ajungă până la capăt.

Cătălin Sava, voluntar: "Trebuie să am grijă de cei doi în timpul alergării. Asta înseamnă alimentație, somn, eventuale tratamente, cazări, toată infrastructura, tot ce înseamnă organizare”.

Românii din diaspora, dar și străinii care au auzit de Via Transilvanica, sunt invitați să se alăture în alergare, pe diferite porțiuni, de-a lungul traseului.

Aproape 1.500 de concurenți au participat la maratonul Via Transilvanica. „Nu ratăm nicio ocazie să venim să alergăm”

