Aproape 1.500 de concurenți au participat la maratonul Via Transilvanica. „Nu ratăm nicio ocazie să venim să alergăm”

Stiri Diverse
24-08-2025 | 09:32
Cea de-a patra ediție a maratonului Via Transilvanica a adus pe potecile din Pasul Tihuța aproape 1.500 de concurenți. Fie că au participat la probele de alergare sau la cele de mountain bike, oamenii s-au bucurat de experiența în natură.

Ioan Vrâncean

Concurenții s-au așezat la start pentru probele de maraton, semi-maraton, cros sau mountain bike.

Concurentă: „Nu ratăm nicio ocazie să venim să alergăm în locuri atât de frumoase și cu oameni atât de frumoși alături de noi. Încercăm să promovăm sportul și beneficiile acestuia și mișcarea în aer liber.”

Concurentă: „Sunt pregătită de noroi, de o baie de noroi. Ne place tare mult aici, la Tășuleasa, e super atmosfera, ne pregătim de mult.”

Cel mai lung traseu a avut 40 de kilometri, iar dificultatea a fost ușoară spre medie.

Un bărbat de 65 de ani este cel mai în vârstă participant. A venit din județul Harghita.

Concurent: „Sunt pentru prima dată. Este extraordinar, locul, oamenii, atmosfera, primirea care ni s-a făcut aici.”

Pe drumul forestier din Pasul Tihuța au fost amenajate și puncte de hidratare, unde oamenii și-au tras sufletul.

Concurentă: „Așteptăm să vedem continuarea, e prima dată când îl parcurg.”

Maratonul se află la cea de-a 4-a ediție și a fost organizat de Tibi și Alin Ușeriu, fondatorii Via Transilvanica.

Tibi Ușeriu, organizator: „În primul rând asta e, să promovăm Via Transilvanica, dar rolul principal al acestei competiții este să promovăm mișcarea.”

În cadrul evenimentului, Tibi Ușeriu și-a lansat și cartea „27 de pași. 10 ani mai târziu”.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 24-08-2025 09:01

Copenhaga este faimoasă nu numai pentru restaurantele sale, unele cu stele Michelin, dar și pentru biciclete. Iar un bucătar danez a reușit să combine perfect cele două pasiuni ale orașului și a creat o experiență culinară pe două roți.

