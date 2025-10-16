Mesaj din Guvern pentru rezerviștii nemulțumiți de mobilizare. „Dacă totul e perfect, atunci exerciţiul ar fi inutil”

Ministrul Apărării va face vineri mai multe precizări cu privire la exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor din Bucureşti şi Ilfov, care se desfăşoară în această perioadă, a precizat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Lorena Mihăilă

Ea a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, cum priveşte Guvernul exerciţiul de mobilizare a rezerviştilor, aflat în desfăşurare, în condiţiile în care, în spaţiul public, o parte dintre cei mobilizaţi au exprimat o serie de nemulţumiri cu privire la modul de organizare a exerciţiului.

„Nu există un punct de vedere al Guvernului. Ceea ce vă transmit eu acum nu este cu siguranţă o poziţie pe care am discutat-o cu premierul din acest punct de vedere, pentru că nu am avut o asemenea discuţie. Însă, ceea ce cred că e de înţeles, înainte ca domnul ministru al Apărării să facă precizări mai multe, din ce am înţeles - am vorbit cu domnia sa - mâine, pentru că azi nu este în ţară, este plecat, scopul unui exerciţiu nu este să constatăm că totul e perfect. Dacă am constata că totul e perfect, atunci exerciţiul ar fi inutil. Scopul unui exerciţiu este să identifice dacă există probleme, de toate felurile. Or, dacă au fost constatate, care au fost constatate, vă va comunica domnul ministru Moşteanu în discuţia pe care intenţionează să o aibă, am înţeles, mâine, cu presa", a declarat Ioana Dogioiu.

10.000 de rezerviști, chemați 

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

În spaţiul public au apărut relatări ale unor rezervişti, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocaţi la unităţile militare la care sunt arondaţi.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ştefan Pavel, susţine că unul dintre obiectivele acestor exerciţii este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

