A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. 10.000 de rezerviști sunt chemați la instrucție și trageri

12-10-2025 | 19:42
Duminică a început cel mai mare exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, în București și Ilfov.

Constantin Toma,  Ovidiu Oanță

Peste 10.000 de rezerviști, printre care ultimele generații de militari în termen, dar și foști profesioniști din Armata Română, sunt chemați în unitățile militare pentru instrucție și trageri. Mobex 2025 București-Ilfov a debutat duminică, în mod oficial, cu ședința de organizare, iar de luni, polițiștii vor purcede în casele a peste 10.000 de rezerviști.

În primul rând, foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști) vor trebui să se prezinte într-una din zilele stabilite în unitățile militare la care au fost arondați.

Acolo, aceștia sunt luați în evidență, sunt evaluați psihologic și medical, sunt echipați cu echipament militar și au parte de procese de instrucție. Ulterior, li se înmânează armamentul, li se reamintește cum trebuie el folosit în condiții de siguranță și sunt organizate sesiuni de tragere în mai multe poligoane.

În final, MApN, care organizează și coordonează acest exercițiu de mobilizare, le asigură și o masă caldă rezerviștilor. Cei care solicită pot primi bani pentru a le fi decontate deplasările.

Sondaj privind percepțiile românilor despre capacitățile MApN

Între timp, un centru de sondare a comportamentului sociologic a încercat să afle care este părerea românilor despre capacitățile actuale ale MApN.

La întrebarea dacă ar fi o idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu, răspunsurile sunt în balanță. 48% dintre cei chestionați spun că nu, iar 43% sunt de acord. 66% dintre persoanele care au terminat cel mult școala gimnazială și care au participat la sondaj nu sunt de acord.

Cei cu studii superioare sunt împărțiți. Întrebați dacă Armata Română are capacitatea să reziste 48 de ore în cazul unui atac, 49% spun că nu, în timp ce 35% au încredere că va face față.

Peste jumătate dintre români sunt de acord cu creșterea cheltuielilor pentru înarmare, așa cum a cerut NATO. 44% sunt convinși că autoritățile trebuie să doboare dronele fără pilot care intră în spațiul nostru aerian, 41% consideră că trebuie analizată situația, 8% înclină spre a nu le doborî, iar 2% se opun.

Pericolul unui atac din partea Rusiei este considerat mic

Pericolul ca Rusia să atace intenționat România este considerat mic de 42% dintre respondenți, în timp ce 29% spun contrariul.

Aproape 60% dintre români nu apreciază felul în care Guvernul gestionează capitolul Apărării Naționale. În schimb, 22% au încredere în deciziile luate la Palatul Victoria.

În situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, mai bine de jumătate dintre români nu sunt de acord ca țara noastră să trimită trupe pentru a o apăra.

La întrebarea „Cine credeți că ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naționale?”, cei mai mulți dintre respondenți sunt de părere că este nevoie de un ofițer superior în retragere cu calități profesionale recunoscute.

Sondajul a fost realizat de Avangarde, în perioada 6-10 octombrie, pe un eșantion de 920 de persoane, contactate telefonic. Marja de eroare este de plus/minus 3,4%.

Dată publicare: 12-10-2025 19:41

