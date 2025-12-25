Ucrainenii petrec al patrulea Crăciun în război, în timp ce rușii își dau cu părerea despre 2026. Mesajul lui Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a urat miercuri ucrainenilor Crăciun fericit, al patrulea petrecut pe timp de război de la începutul invaziei ruseşti, şi şi-a exprimat speranţa pentru o revenire rapidă la pace, informează EFE.

"În Ajunul Crăciunului, ruşii şi-au arătat încă o dată adevărata faţă. Bombardamente în masă, sute de drone sinucigaşe, rachete balistice, rachete Kinjal, de toate", a declarat Zelenski în mesajul său referitor la atacul rusesc din noaptea precedentă. "Aşa acţionează cei care nu au absolut nimic în comun cu religia creştină sau cu nimic uman", a adăugat şeful statului ucrainean.

Dar, în pofida tuturor greutăţilor şi pierderilor provocate de război, Rusia "este incapabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce este cel mai important: inima noastră ucraineană, credinţa noastră unii în alţii, unitatea noastră", a subliniat Zelenski.

În discursul său, preşedintele ucrainean s-a referit la toate familiile separate de cei dragi, fie că luptă pe linia frontului, sunt ţinute captive de Rusia, au murit, fie că au fost strămutate de ocupaţia rusă.

Zelenski a afirmat că, în pofida suferinţei, atât timp cât aceşti oameni trăiesc în inimile celor dragi şi credinţa şi voinţa lor de a trăi persistă, răul nu are nicio şansă să învingă.

"Ucrainenii au crezut mult timp că în Ajunul Crăciunului se deschid cerurile. Şi că, dacă le povesteşti visul tău, acesta se va împlini cu siguranţă. Astăzi avem cu toţii un vis. Şi ne punem o dorinţă pentru fiecare în parte", a declarat el.

"Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm. Pentru ca fiecare familie ucraineană să poată trăi în armonie", a subliniat el.

Zelenski a încheiat cerând o zi în care ucrainenii se pot reuni cu familiile lor în primul an după război pentru a se bucura de un Crăciun liniştit şi a sărbători naşterea lui Hristos împreună.

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul cu Ucraina să se încheie în 2026

Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace, în contextul în care eforturile diplomatice în acest sens se intensifică, relatează Reuters.

În timpul prezentării rezultatelor sondajului, adjunctul şefului VTsIOM, Mihail Mamonov, a declarat că 70% dintre 1.600 de respondenţi văd 2026 ca pe un an mai "de succes" decât acest an, în timp ce 55% leagă această speranţă de o încheiere a aşa-numitei "operaţiuni militare speciale" în Ucraina.

"Principalul motiv de optimism este posibila încheiere a operaţiunii militare speciale şi realizarea obiectivelor propuse, în linie cu interesele naţionale prezentate de preşedinte", a mai precizat Mamonov în prezentarea sa.

În precedentele sondaje de la sfârşit de an, VTsIOM a subliniat consolidarea societăţii ruse în jurul preşedintelui Vladimir Putin şi a obiectivelor sale militare în Ucraina, dar nu a furnizat cifre privind proporţia populaţiei care se aşteaptă la un sfârşit al războiului, notează Reuters.

Mamonov a invocat ofensiva rusă în Ucraina, ezitarea SUA de a finanţa Ucraina şi inabilitatea UE de a înlocui SUA financiar şi militar, drept principalii factori din spatele perspectivelor pentru un eventual acord de pace.

La sfârşitul ostilităţilor militare, a adăugat el, reintegrarea veteranilor în societate şi reconstrucţia regiunilor controlate de Rusia din Ucraina, precum şi a regiunilor ruse de frontieră, sunt percepute drept principalele priorităţi.

Circa două treimi dintre ruşi susţin convorbirile de pace, cea mai mare proporţie de la începutul războiului, potrivit institutului independent Levada, care a fost clasificat drept "agent străin" în conformitate cu legea rusă.

Kremlinul a anunţat miercuri că Vladimir Putin a fost pus la curent privind contactele "oficiale" cu trimişii lui Donald Trump asupra propunerilor americane pentru un posibil acord de pace în Ucraina şi că acum Moscova îşi va formula poziţia.

Putin a declarat în ultimele săptămâni că principalele lui condiţii pentru pace sunt ca Ucraina să cedeze circa 5.000 kmp din Donbas pe care încă le controlează şi ca Kievul să renunţe oficial la dorinţa sa de a adera la NATO.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 22 decembrie că negocierile purtate cu SUA şi statele europene pentru încheierea războiului cu Rusia sunt "foarte aproape de un rezultat real".

