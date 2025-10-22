Bilanțul mobilizării: peste 80% din rezerviști s-au prezentat la unități. „Și-a atins obiectivele planificate"

Peste 80% din rezerviști au fost prezenți la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care s-a desfășurat în perioada 13-20 octombrie 2025, în București și județul Ilfov.

Scopul exercițiului MOBEX B-IF-25 a fost evaluarea capacității de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor de pregătire a populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare în situații de mobilizare parțială.

Șeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major, generalul-maior Iulian Daniliuc, a declarat că gradul de prezență al rezerviștilor a fost de peste 80%, iar anunțarea rezerviștilor s-a făcut în proporție de 100%, prin transmiterea ordinelor de chemare direct către aceștia sau prin aparținători.

„Din perspectiva structurilor participante, exerciţiul şi-a atins obiectivele planificate", a declarat Iulian Daniliuc, miercuri, într-o conferinţă de presă, arată Agerpres.

Un aspect important al exercițiului este faptul că în București și Ilfov nu există poligoane pentru trageri, astfel că s-au folosit șapte poligoane din județele vecine pentru instruire.

„La acest exerciţiu de mobilizare am avut un specific aparte. În cele două unităţi administrativ-teritoriale - Bucureşti şi Ilfov - nu avem niciun poligon care poate fi folosit pentru antrenarea rezerviştilor şi a militarilor activi pentru trageri. De aceea, am fost obligaţi să folosim poligoanele din cele cinci judeţe adiacente Ilfovului, un număr de şapte poligoane pe care le-am folosit pentru instruire", a explicat generalul-maior Iulian Daniliuc.

Daniliuc a subliniat că după o perioadă de instruire de câteva luni, unitățile militare sunt declarate operaționale, având capacitate completă de luptă:

„Nu trebuie să ne imaginăm că, în momentul în care au adus rezerviştii în unităţi, unitatea este gata de luptă. Există o perioadă de instruire de zeci de zile sau chiar luni de zile, specifice fiecărei unităţi, în funcţie de misiune, după care unitatea este declarată operaţională sau gata de luptă".

Exercițiile MOBEX sunt organizate periodic pentru verificarea pregătirii rezervei operative a Armatei Române și pentru consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii sunt convocați cu ordin de chemare și trebuie să se prezinte la unitate la data și ora stabilite, iar absențele nemotivate sunt sancționate cu amenzi.

