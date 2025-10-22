Ce spune șeful Armatei despre românii care vor fugi din țară în cazul unui război. ”Despre asta este vorba”

22-10-2025 | 17:21
soldati romani, armata romana
Getty

Stă în natura umană instinctul de a fugi din țară în cazul izbucnirii unui conflict, dar România ”are o populație responsabilă” și se poate baza pe o masă mare de cetățeni ”dispuși să ducă efortul de război”, a spus șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad.

Cristian Anton

Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a afirmat că este în natura umană ca în cazul unui conflict parte din cetăţenii României să părăsească teritoriul naţional şi a precizat că a văzut comportamente similare şi în Ucraina, dar şi în ţara noastră după Revoluţia din 1989. El a explicat că important este ca România să aibă o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război şi trebuie încurajat cetăţeanul să îşi îndeplinească misiunile constituţionale.

Şeful Statului Major al Armatei a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, care este procedura prin care pot fi mobilizaţi cetăţenii români din străinătate în cazul unei situaţii de război.

”Apărarea naţională este o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României. Drept urmare, indiferent că avem domicilul stabil în România sau în afara teritoriului naţional, ordinele de mobilizare vor fi eliberate. În conformitate cu proiectul de Lege 446, care sper din tot sufletul ca astăzi să fie aprobat, termenul de prezentare la unităţile în care sunt luaţi în evidenţă este modificat la 15 zile. Nu aş putea să fac acum o supoziţie câţi dintre cei care au domicilul stabil în străinătate se vor prezenta la mobilizare. Dar, repet, este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”, a declarat şeful Statului Major al Armatei.

”Important e să avem o masă mare a populației care să ducă efortul de război”

El a precizat că, dacă avem un procent de 83% la mobilizarea pentru exerciţii, înseamnă că mai avem cetăţeni responsabili.

Soldati romani
Ce se întâmplă dacă primești un ordin de mobilizare și nu te prezinți la exercițiile de trageri și instrucție

„Avem o populaţie responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80- 83%, înseamnă că încă mai avem cetăţeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean. Procentele respective, pe mine mă mulţumesc Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, parte din cetăţenii României să aleagă să părăsească teritoriul naţional. Am văzut şi în Ucraina, dar în egală măsură am văzut şi imediat după Revoluţie. Foarte mulţi tineri au ales să plece din ţară. Important e să avem o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război. Despre asta este vorba. Vom avea şi cetăţeni care vor decide. Vor fi opţiuni individuale, dar noi ca politică de stat trebuie să încurajăm ca cetăţeanul român şi trebuie să facem educaţie în acest sens, să fie responsabil şi să îndeplinească misiunile constituţionale, atribuţiile constituţionale”, a mai afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Etichete: razboi, romani, tara, mobilizare, fugit, statul major, Gheorghita Vlad,

Dată publicare: 22-10-2025 17:21

Prima reacție a Ministrului Apărării după scandalul mobilizărilor: „Propaganda rusă împinge anumite narative”
Stiri actuale
Prima reacție a Ministrului Apărării după scandalul mobilizărilor: „Propaganda rusă împinge anumite narative”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, vineri, în Prahova, că Armata Română face exerciţii, oamenii sunt echipaţi, primesc echipament şi tot ce trebuie, însă există anumite narative ale propagandei ruse pentru a denigra armata. 

Ce se întâmplă dacă primești un ordin de mobilizare și nu te prezinți la exercițiile de trageri și instrucție
Stiri actuale
Ce se întâmplă dacă primești un ordin de mobilizare și nu te prezinți la exercițiile de trageri și instrucție

Rezerviștii chemați de armată la antrenamente, cum sunt cele desfășurate de Armata Română în această săptămână, riscă amenzi de până la 1.215 lei dacă nu se prezintă, potrivit legii în vigoare.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului
Stiri Sociale
Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului

România continuă achizițiile de armament american, iar Armata cere acum acordul Parlamentului pentru completarea programului de înzestrare cu tancuri Abrams. Valoarea totală a armelor, simulatoarelor și instruirii este de peste 8 miliarde de dolari.  

Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică
Stiri actuale
Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică

Armata americană va construi în colaborare cu Forțele Terestre Române un poligon modern de tancuri la Smârdan, în Galați. Noul obiectiv va duce la o instruire ”la cel mai înalt nivel” a românilor, susține Ambasada SUA la București.  

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

