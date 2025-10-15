Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Stiri actuale
15-10-2025 | 19:33
×
Codul embed a fost copiat

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

autor
Mădălina Stețco

Oficialii subliniază că vor să testeze capacitatea de reacție și mobilizare a celor vizați și că nu îi cheamă la război. Peste 10.000 de rezerviști sunt așteptați la instrucție și trageri.

Încă de la începutul săptămânii, polițiștii din București și Ilfov au bătut la ușile a peste 10.000 de rezerviști pentru a le înmâna ordinele de chemare.

La acest exercițiu participă foștii militari, ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști care trebuie să se prezinte conform ordinului la unitățile militare la care au fost arondați. În mediul online au apărut însă mai multe comentarii ale celor vizați care s-au arătat nemulțumiți că documentul nu conține suficiente detalii.

Citește și
Terase litoral demolări
Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie

Andrei Roșu, sportiv de anduranță: „Dacă ai nevoie de informații suplimentare la ce număr să suni, n-am găsit nici măcar pe net. Ce echipament ar trebui să avem, ce se va întâmpla acolo, în cele 12 ore, mergem într-un poligon, mergem pe câmp, tre să avem o anumită încălțăminte, anumite haine, ni se dau de acolo? În situația în care totuși nu este război, nu este nicio urgență mi se pare destul de dificil. Totuși rezerviștii sunt oameni la 40-45-50 de ani, avem slujbe.”

Reprezentații MApN precizează că exercițiul testează, printre altele tocmai capacitatea de reacție a rezerviștilor. Motiv pentru care, în unele cazuri, sunt anunțați doar de pe o zi pe alta.

Mihai Bălțătescu, director MOBEX B-IF-25:Încercăm să simulăm o situație apropiată de cea reală. Într-o situație reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică „de îndată”. Pentru cei care au trebuit să se prezinte în a doua, a treia zi, timpul a fost de 24, respectiv 72 de ore”.

Exercițiul este menit să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare.

Coreneliu Ștefan Pavel, purtător de cuvânt MApN: „Nu înseamnă că trimitem oamenii la război, nu înseamnă că cei chemați sunt chemați pentru a fi trimiși la război. Este doar un exercițiu planificat din timp. Scopul exercițiului - de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează. I se face un instructaj de sănătate securitate în muncă, apoi un aviz psihologic, după care sunt echipați, li se înmânează armamentul, dacă au planificate și ședințe de tragere.”

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române: „Dacă nu este găsită nicio persoană la locuința respectiv, aceasta va fi afișată pe ușa locuinței.”

Potrivit autorităților, astfel de exerciții se desfășoară anual în diferite zone ale țării. În București cel mai recent a fost în 2013.

Metoda folosită de patronii unor firme de ridesharing pentru a face evaziune fiscală. Prejudiciul trece de 6 milioane de euro

Sursa: Pro TV

Etichete: mapn, rezervisti, extrageri loto,

Dată publicare: 15-10-2025 19:32

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie
Stiri actuale
Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie

Pe lângă vremea de octombrie, în aceste zile, litoralul românesc are un aer deplorabil. Zeci de terase aflate pe plajele din Mamaia Nord și Eforie sunt demolate la finalul celor 10 ani de concesiune.

Cum vor putea străinii să își cumpere vize de România: 400.000 de euro pentru o ședere de 5 ani
Stiri actuale
Cum vor putea străinii să își cumpere vize de România: 400.000 de euro pentru o ședere de 5 ani

Parlamentarii vor să îi convingă pe bogații din afara Uniunii Europene să investească în România.

Doctorița din Galați a fost convinsă în patru ore să facă un credit de 90.000 de lei și să-i transfere escrocilor
Stiri actuale
Doctorița din Galați a fost convinsă în patru ore să facă un credit de 90.000 de lei și să-i transfere escrocilor

În mai puțin de patru ore, o doctoriță din Galați a rămas fără toți banii pe care i-a luat de la bancă.

Recomandări
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile
Stiri Economice
Semnal de alarmă tras de FMI. Incertitudini reale la nivel global, guvernele îndemnate să-și reducă deficitele și datoriile

Fondul Monetar Internaţional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât şi ţărilor în curs de dezvoltare, să-şi reducă nivelul datoriilor, deficitele, şi să-şi consolideze rezervele de capital, asta în contextul incertitudinilor globale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Octombrie 2025

47:47

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28