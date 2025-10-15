Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

Oficialii subliniază că vor să testeze capacitatea de reacție și mobilizare a celor vizați și că nu îi cheamă la război. Peste 10.000 de rezerviști sunt așteptați la instrucție și trageri.

Încă de la începutul săptămânii, polițiștii din București și Ilfov au bătut la ușile a peste 10.000 de rezerviști pentru a le înmâna ordinele de chemare.

La acest exercițiu participă foștii militari, ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști care trebuie să se prezinte conform ordinului la unitățile militare la care au fost arondați. În mediul online au apărut însă mai multe comentarii ale celor vizați care s-au arătat nemulțumiți că documentul nu conține suficiente detalii.

Andrei Roșu, sportiv de anduranță: „Dacă ai nevoie de informații suplimentare la ce număr să suni, n-am găsit nici măcar pe net. Ce echipament ar trebui să avem, ce se va întâmpla acolo, în cele 12 ore, mergem într-un poligon, mergem pe câmp, tre să avem o anumită încălțăminte, anumite haine, ni se dau de acolo? În situația în care totuși nu este război, nu este nicio urgență mi se pare destul de dificil. Totuși rezerviștii sunt oameni la 40-45-50 de ani, avem slujbe.”

Reprezentații MApN precizează că exercițiul testează, printre altele tocmai capacitatea de reacție a rezerviștilor. Motiv pentru care, în unele cazuri, sunt anunțați doar de pe o zi pe alta.

Mihai Bălțătescu, director MOBEX B-IF-25: „Încercăm să simulăm o situație apropiată de cea reală. Într-o situație reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică „de îndată”. Pentru cei care au trebuit să se prezinte în a doua, a treia zi, timpul a fost de 24, respectiv 72 de ore”.

Exercițiul este menit să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare.

Coreneliu Ștefan Pavel, purtător de cuvânt MApN: „Nu înseamnă că trimitem oamenii la război, nu înseamnă că cei chemați sunt chemați pentru a fi trimiși la război. Este doar un exercițiu planificat din timp. Scopul exercițiului - de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează. I se face un instructaj de sănătate securitate în muncă, apoi un aviz psihologic, după care sunt echipați, li se înmânează armamentul, dacă au planificate și ședințe de tragere.”

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române: „Dacă nu este găsită nicio persoană la locuința respectiv, aceasta va fi afișată pe ușa locuinței.”

Potrivit autorităților, astfel de exerciții se desfășoară anual în diferite zone ale țării. În București cel mai recent a fost în 2013.

