Peste 270.000 de români au primit un ajutor de 50 de lei de la stat. Guvernul a început livrarea tichetelor de energie

Primele tichete pentru plata facturilor la energie, destinate persoanelor vulnerabile, au fost distribuite vineri către peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.

„Ne ţinem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie şi august. Îi îndemn pe toţi cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a scris ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Un comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) precizează că tichetul emis confirmă eligibilitatea solicitantului pentru sprijinul la energie

ANPIS a virat primele plăți pentru 274.541 de beneficiari ai tichetului de energie, suma totală ridicându-se la 27,38 milioane de lei. Verificarea eligibilității cererilor depuse pentru lunile iulie și august continuă până la 27 septembrie, termenul limită pentru această etapă.

După termenul-limită, sprijinul financiar va fi acordat din luna depunerii cererii și până la 31 martie 2026. ANPIS precizează că tichetul nu trebuie prezentat la plata facturii în oficiile poștale, nu poate fi transmis altor persoane și este valabil exclusiv pentru locul de consum pentru care a fost emis.

Cine sunt beneficiarii eligibili de tichete

Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până la 31 martie 2026.

Beneficiari eligibili sunt persoanele singure, cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, şi familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei. De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistraţi automat, fără cerere.

