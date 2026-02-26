Prețurile variază însă mult în funcție de zonă: în cartierele premium din marile orașe, locuințele ajung la valori record, în timp ce la periferie sunt mai accesibile. La nivel național, Cluj-Napoca conduce topul, cu un preț mediu pe metru pătrat de peste 3.000 de euro, urmat de Brașov și București.

Apartamentele dintr-un complex sunt aproape gata. Se fac ultimele verificări la finisaje. Un metru pătrat ajunge aici la aproximativ 3.050 de euro, plus TVA, așa că pentru un studio - prețul de pornire este de 148.000 de euro, plus TVA. Pentru că sunt puține locuințe noi pe piață, prețurile au rămas mari.

Corespondent ProTV: ”Potrivit datelor unei platforme imobiliare, prețurile pentru apartamentele noi din București sunt cu aproximativ 20 la sută mai mari față de 2024. În prezent, media la nivelul Capitalei se apropie de 2.500 de euro pe metru pătrat”.

În București, însă, diferențele dintre sectoare sunt semnificative. Sectorul 1 rămâne cel mai scump, aici metru pătrat depășește 4.000 de euro și este urmat de Sectorul 2, unde prețurile ajung la 3.700 de euro.

Diferențele sunt și mai mari funcție de zonă: în cartierele premium din nordul Capitalei, prețurile pot depăși 5.000 de euro pe metru pătrat și pot ajunge până la 13.000 de euro, în timp ce în zonele periferice, precum Rahova sau Berceni, există proiecte rezidențiale unde valorile coboară sub 1.500 de euro. Există explicații pentru aceste diferențe între sectoare.

Cumpărătorii trebuie să prezinte certificatul fiscal la semnarea contractului

Bogdan Iliescu, dezvoltator imobiliar: ”Proximitatea față de spațiile de birouri. Bucureștiul este un oraș aglomerat, este foarte multă tranziție între sectoare. Zona de nord și în principal sectoarele 1 și 2, Barbu Văcărescvu, Floreasca, sunt peste un milion de metri pătrați de birori care atrag foarte mulți clienți”.

Și, totuși, Capitala se află pe locul al treilea la nivel național la prețul mediu al apartamentelor noi. Cu 3.357 de euro pe metru pătrat, Cluj-Napoca rămâne pe primul loc, urmat de Brașov, cu 2.683 de euro pe metru pătrat.

Prețurile mari îi obligă pe mulți să caute soluții.

Sorin Sucală, agent imobiliar Cluj-Napoca: ”Au mai renunțat la a se uita la apartamente mai mari. Nu își mai permit apartamente de trei camere sau dacă și-ar fi dorit de două, merg spre apartamente de tip studio”.

Specialiștii estimează că acest an este marcat de prudență.

Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro: ”Avem o serie de zone care reintră în zona imobiliară, vorbim de platforme industriale de mari dimensiuni, ceea ce este bine. Nu mai vorbim de dezvoltări de tipul un bloc undeva pe o parcelă, ci vorbim de cartiere întregi care se dezvoltă pe hectare întregi”.

Începând din această săptămână, potrivit unei Hotărâri de Guvern, cumpărătorii trebuie să prezinte certificatul fiscal la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Documentul atestă că nu au datorii.