Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână, deocamdată, noi angajări.

Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne.

Mai puține joburi disponibile în România

În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INS.

Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări.

Aida Chivu, specialist resurse umane: „Angajatorii au cam înghețat piața muncii și putem să constatăm că, după o bună bucată de vreme, este cea mai lungă perioadă în care piața muncii, practic, este într-un freeze și nu vrea să iasă. Asta înseamnă că salariile se îngheață dacă nu se vor da înapoi.”

Situația diferă de la un sector la altul. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere.

Laurian Lungu, economist: „Asta poate să însemne că cerințele pentru astfel de servicii sunt în scădere și cerințele vin de la companii — aici e mai dureros — și ne indică o restrângere a activității economice, ceea ce vedem și din datele PIB.”

Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil, în contextul scumpirii materialelor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Și, totuși, este mare nevoie de oameni, în special în domenii care țin de producția și furnizarea de energie electrică, activități de spectacole, administrație publică sau intermedieri financiare și asigurări. La nivel european, România se numără printre țările cu cea mai mică rată de ocupare.”

Tinerii, între așteptări și realitatea pieței muncii

Cătălin are 27 de ani și de câteva luni își caută un loc de muncă în domeniul construcțiilor.

Cătălin, șomer: „La ultimul loc de muncă am stat, să zic, o lună și jumătate. Aici în România este foarte greu. Eu am pretenții să nu fie un salariu ca să nu mă pot descurca.”

Și Amalia a fost la câteva interviuri.

Amalia: „Mi-aș dori un salariu cât de cât acceptabil și nu vreau să lucrez mai mult de opt ore pe cinci zile pe săptămână.”

Bogdan Mucea, sociolog: „Este destul de greu să ieși din zona de confort, din confortul familiei și să intri în piața muncii și să îți găsești un loc de muncă, unde trebuie să respecți un anumit program, să respecți anumite reguli.”

Dintre țările Uniunii Europene, Malta ocupă primul loc la numărul de angajați în rândul celor cu vârste între 20 și 64 de ani, cu o pondere de 83,6%, urmată de Țările de Jos cu 83,4% și Cehia cu 82,9%.