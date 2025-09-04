Protecția Copilului Vâlcea nu mai are bani. Fără sprijin de la Guvern, mii de oameni rămân fără hrană și tratament

DGASPC Vâlcea a epuizat aproape toate fondurile alocate şi riscă să rămână fără hrană şi medicamente dacă guvernul nu va aloca, la rectificarea bugetară, banii necesari, avertizează conducerea instituţiei.

Reprezentanţii DGASPC au precizat că au nevoie de aproximativ 53,3 milioane de lei pentru a putea continua activitatea până la sfârşitul anului, transmite Agerpres.

„Bugetul aprobat pentru 2025 a fost de 79,4 milioane lei, deşi necesarul este de 130,6 milioane lei, din care de la bugetul de stat ar fi trebuit să se aloce circa 118 milioane lei (90% - conform legii). Până la data de 20 august s-au cheltuit 77,3 milioane lei. În acest moment, mai avem la dispoziţie doar 2,1 milioane lei, suma total insuficientă. Avem nevoie de fonduri pentru a ne continua activitatea până la sfârşitul anului. Noi nu avem turişti, noi avem pacienţi! Vorbim despre mii de oameni care depind zilnic de aceste servicii: copii instituţionalizaţi, persoane cu dizabilităţi, vârstnici abandonaţi. Fără bani de medicamente şi fără hrană viaţa acestor oameni este pusa în pericol! Facem un apel ferm către Guvern şi către domnul prim-ministru: avem nevoie ca, la rectificarea bugetară, să se aloce suplimentar suma de 53,3 milioane lei pentru DGASPC Vâlcea. Guvernul trebuie să dea banii!", a declarat Alina Lupu, şef-serviciu în cadrul instituţiei, citată în comunicat.

Apelul disperat al DGASPC Vâlcea

Acelaşi mesaj îl au şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea, care cer guvernului să-şi respecte obligaţiile.

„Nu-şi poate permite nimeni să se joace cu vieţile celor care sunt în suferinţă, cu vieţile bătrânilor şi ale copiilor cu probleme de sănătate. Consiliul Judeţean Vâlcea şi-a făcut datoria şi a alocat partea de bani, restul trebuie să vină de la Guvernul României, altfel cei care nu vor aloca banii se vor face vinovaţi pentru ce se va întâmpla cu aceşti beneficiari", a precizat vicepreşedintele forului judeţean, Adrian Iliescu.

Indicatorii de care depinde rectificarea bugetară

La fel ca o serie de alte instituții, Protecția Copilului Vâlcea așteaptă rectificarea bugetară. Însă, după cum Știrile ProTV au atras atenția, eforturile de redistribuire a banilor către instituțiile blocate sunt complicate de sunt complicate de creșterea economică modică și deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB.

Guvernul a anunțat recent că rectificarea bugetară ar urma să aibă loc în prima jumătate a lunii septembrie, premierul Ilie Bolojan subliniind faptul că bugetul pe 2025 a fost construit pe cheltuieli de aproximativ 800 de miliarde de lei și pe un deficit de aproape 135 de miliarde de lei, respectiv aproximativ 7% din PIB. Cu toate acestea, premierul estimează că România nu va încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB.

Calculele rectificării bugetare sunt mult mai complicate decât în anii trecuți și asta deoarece în prima jumătate a anului 2025 economia României a crescut „simbolic”, cu doar 0,3% din PIB, un motiv principal fiind erodarea puterii de cumpărare, deci scăderea consumului, pe fondul inflației de două cifre, indicator la care țara noastră este campioana UE.

Bugetul pe anul în curs, elaborat de Guvernul Ciolacu 2, este fundamentat pe o creștere economică de 2,5% din PIB. O evoluție sub prognozele Executivului înseamnă venituri suplimentare mai mici la vistieria statului atât în cele opt luni care au trecut, cât și în cele patru care au mai rămas din 2025. Veniturile mici amplifică dezechilibrele bugetare deja existente.

