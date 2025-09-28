Poluarea din marile orașe provoacă inflamație a mucoasei respiratorii. Explicațiile medicilor

Hipertensiunea afectează și nervii urechilor. Simptomele pe o singură parte reprezintă urgență medicală. De exemplu, un nerv de care depinde auzul și care a suferit poate fi revitalizat doar prin tratament rapid.

Stânga-dreapta. Urechile trebuie să funcționeze la fel. Simptomele care apar pe o singură parte sunt urgență medicală. Ne explică medicul primar ORL, Adina Popescu.

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Surditate brusc instalată se numește. Este una din urgențele ORL. Pacientul să nu stea acasă sperând să își revină, pentru că de multe ori orele și zilele sunt pierdute pentru totdeauna. E ca un accident vascular la nivelul nervului auzului”.

Hipertensiunea afectează tot organismul. Presiunea prea mare poate sparge orice vas. În jurul nervilor cu ajutorul cărora auzim, dar și în jurul nervilor care participă la echilibru, găsim cele mai mici vase.

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Tensiunea crescută se manifestă în tot organismul, de aceea pacientul, când are pusee de tensiune, prezintă durere de cap. Crește tensiunea intracraniană, poate să spargă acele micro-vase de lângă nerv, spargerea vaselor duce la suferința nervului, suferința nervului duce la amețeală, la scădere de auz”.

E afectat nervul auzului - apare scădere de auz pe o singură parte. E afectat nervul echilibrului, apare amețeală. Vedem aceleași simptome pe o singură parte și la nivelul nasului. Trebuie să vă trimită la medic, dacă nu respirați cu o singură nară. Din păcate, creierul se adaptează rapid și devine greu de sesizat că o singură nară nu lasă aerul să treacă normal.

Poluarea din marile orașe afectează direct mucoasa respiratorie; o găsim și în nas, și în plămâni. Apare inflamația. Și, pe inflamația cronică, intră mai ușor alergenii.

Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL: „La nivelul nasului, noi avem un filtru și un foarte important schimbător de căldură. Acest filtru al nasului nu mai face față acestui flux mare de gudroane și noxe, motiv pentru care se îmbolnăvește. Prima etapă sunt bolile inflamatorii. Semnele care trebuie să atragă atenția sunt o înfundare a nasului, eventual la una dintre nări, mici sângerări care nu se potolesc. Tulburări de înghițit, răgușeala – în cazul laringelui. Orice răgușeală mai mult de trei săptămâni trebuie investigată la medic specialist”.

O singură nară înfundată este un semnal mare de alarmă, mai ales dacă sunteți fumători.

