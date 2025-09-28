Poluarea din marile orașe provoacă inflamație a mucoasei respiratorii. Explicațiile medicilor

Doctor de bine
28-09-2025 | 10:20
×
Codul embed a fost copiat

Hipertensiunea afectează și nervii urechilor. Simptomele pe o singură parte reprezintă urgență medicală. De exemplu, un nerv de care depinde auzul și care a suferit poate fi revitalizat doar prin tratament rapid.

autor
Andreea Groza

Stânga-dreapta. Urechile trebuie să funcționeze la fel. Simptomele care apar pe o singură parte sunt urgență medicală. Ne explică medicul primar ORL, Adina Popescu.

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Surditate brusc instalată se numește. Este una din urgențele ORL. Pacientul să nu stea acasă sperând să își revină, pentru că de multe ori orele și zilele sunt pierdute pentru totdeauna. E ca un accident vascular la nivelul nervului auzului”.

Hipertensiunea afectează tot organismul. Presiunea prea mare poate sparge orice vas. În jurul nervilor cu ajutorul cărora auzim, dar și în jurul nervilor care participă la echilibru, găsim cele mai mici vase.

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Tensiunea crescută se manifestă în tot organismul, de aceea pacientul, când are pusee de tensiune, prezintă durere de cap. Crește tensiunea intracraniană, poate să spargă acele micro-vase de lângă nerv, spargerea vaselor duce la suferința nervului, suferința nervului duce la amețeală, la scădere de auz”.

Citește și
Fructele și legumele lunii august. Cele mai sănătoase alimente de sezon
Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Cum transformi fasolea, cartofii sau lactatele în mese nutritive și echilibrate

E afectat nervul auzului - apare scădere de auz pe o singură parte. E afectat nervul echilibrului, apare amețeală. Vedem aceleași simptome pe o singură parte și la nivelul nasului. Trebuie să vă trimită la medic, dacă nu respirați cu o singură nară. Din păcate, creierul se adaptează rapid și devine greu de sesizat că o singură nară nu lasă aerul să treacă normal.

Poluarea din marile orașe afectează direct mucoasa respiratorie; o găsim și în nas, și în plămâni. Apare inflamația. Și, pe inflamația cronică, intră mai ușor alergenii.

Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL: „La nivelul nasului, noi avem un filtru și un foarte important schimbător de căldură. Acest filtru al nasului nu mai face față acestui flux mare de gudroane și noxe, motiv pentru care se îmbolnăvește. Prima etapă sunt bolile inflamatorii. Semnele care trebuie să atragă atenția sunt o înfundare a nasului, eventual la una dintre nări, mici sângerări care nu se potolesc. Tulburări de înghițit, răgușeala – în cazul laringelui. Orice răgușeală mai mult de trei săptămâni trebuie investigată la medic specialist”.

O singură nară înfundată este un semnal mare de alarmă, mai ales dacă sunteți fumători.

Sursa: Pro TV

Etichete: poluare, doctor de bine, sanatate, respiratie, hipertensiune arteriala, auz,

Dată publicare: 28-09-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Cum transformi fasolea, cartofii sau lactatele în mese nutritive și echilibrate
Doctor de bine
Mâncatul sănătos nu trebuie să fie scump. Cum transformi fasolea, cartofii sau lactatele în mese nutritive și echilibrate

Avem impresia că o alimentație echilibrată este accesibilă doar celor cu posibilități financiare sau cunoștințe nutriționale. Credem că mâncarea sănătoasă nu poate fi la îndemâna oricui, este scumpă sau greu de procurat.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025

Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială

Toate produsele ambalate conțin sare adăugată. Ce să cumpărăm ca să fie sigure? Medicii nefrologi au o recomandare: ne uităm pe eticheta nutrițională și vedem ce procent de sodiu are produsul alimentar.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 350.000 de moldoveni au votat în primele ore. Primele incidente
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 350.000 de moldoveni au votat în primele ore. Primele incidente

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28