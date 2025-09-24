Medicamente generice pentru un tratament preventiv împotriva HIV ar urma să fie disponibile din 2027 la prețuri accesibile

24-09-2025 | 18:31
hiv

Medicamente generice pentru un tratament preventiv împotriva HIV, Lenacapavir injectabil, ar trebui să fie disponibile la preţul de 40 de dolari pe an în peste 100 de ţări începând din 2027, au anunţat miercuri Unitaid şi Fundaţia Gates, informează AFP.

Ioana Andreescu

Cele două organizaţii au încheiat acorduri separate cu companii farmaceutice indiene pentru ca ele să producă aceste medicamente generice pentru ţările cu venituri mici şi medii, au anunţat Unitaid şi Fundaţia Gates în comunicate de presă.

O descoperire revoluţionară

„Este o descoperire revoluţionară şi esenţială pentru a extinde prevenţia contra HIV", în contextul în care se ştie că tratamentul original - comercializat de compania americană de biotehnologie Gilead Sciences sub numele de Yeztugo - costă aproximativ 28.000 de dolari pe an în Statele Unite, a declarat directoarea departamentului de strategie anti-HIV din cadrul organizaţiei Unitaid, Carmen Perez Casas.

„Cu acest produs, putem să punem capăt HIV (...), este la îndemâna noastră", a adăugat ea.

Lenacapavir este primul medicament cu acţiune de lungă durată în profilaxia pre-expunere (PrEP) care nu necesită decât două injecţii pe an. El reprezintă un progres imens, potrivit experţilor, în raport cu tratamentele precedente care necesită administrarea unei pilule zilnice.

În octombrie 2024, Gilead Sciences a acordat licenţe voluntare pentru şase producători de medicamente generice, pentru a furniza acest produs în 120 de ţări cu venituri mici şi medii.

Un prim acord a fost încheiat

Un prim acord a fost încheiat între Unitaid, Clinton Health Access Initiative şi Institutul de cercetare Wits RHI cu compania farmaceutică indiană Dr Reddy's, pentru a distribui acest medicament generic în 120 de ţări cu venituri mici şi medii începând din 2027.

„Produsul va fi iniţial fabricat în India (...), dar noi lucrăm acum pentru a regionaliza producţia în viitor", a adăugat Carmen Perez Casas.

Anunțul făcut de Fundaţia Gates

Fundaţia Gates a anunţat un parteneriat similar cu grupul farmaceutic indian Hetero.

„Progresele ştiinţifice precum Lenacapavir ne pot ajuta să punem capăt epidemiei de HIV, cu condiţia ca ele să fie accesibile persoanelor care beneficiază cel mai mult de pe urma lor", a declarat Trevor Mundel, preşedintele departamentului de sănătate globală din cadrul acestei fundaţii.

Începând din 2010, eforturile depuse la nivel mondial au permis reducerea cu 40% a numărului de noi infecţii cu HIV, însă datele publicate de ONUSIDA arată încă 1,3 milioane de noi infectări în 2024.

Aşteptând sosirea pe piaţă a acestor medicamente generice, un alt acord, semnat între Fondul mondial de luptă contra SIDA, tuberculozei şi paludismului şi compania Gilead Sciences, ar trebui să permită ajungerea tratamentelor în ţările cu venituri mici şi medii, cu sprijinul Statelor Unite.

Autorii acestei iniţiative, care urmează aprobării medicamentului Yeztugo în iunie de către SUA, speră să livreze primele unităţi în cel puţin o ţară africană până la sfârşitul anului 2025.

Sursa: Agerpres

