Pacienții cu cancer tiroidian așteaptă luni întregi pentru tratament cu iod radioactiv. Locurile în spitale sunt insuficiente

10-09-2025 | 07:43
9 luni pe lista de așteptare pentru o viață sănătoasă. Prin această încercare trec pacienții cu cancer tiroidian, care au nevoie de iod radioactiv.

Sabrina Saghin

În toată țara sunt doar 4 spitale de stat în care pot fi tratați, deși numărul bolnavilor este în creștere.

În plus, nu sunt nici suficiente saloane pentru izolarea acestora și nici medici. Această femeie povestește că în urmă cu 9 luni a fost trecută pe lista de așteptare a Institutului Parhon pentru a primi tratamentul cu iod radioactiv. Este ultimul pas spre vindecare, după ce a fost operată de cancer de tiroidă.

Pacientă: „Eu sunt programată din decembrie ca să vin acum. Nu sunt posibilități, nu sunt locuri.”

În salonul alăturat, o pacientă spune că și ea a fost programată tot iarna trecută. Colega ei a fost mai norocoasă.

Pacientă:M-au chemat pe locul unui pacient care s-a retras.”

Locuri puține și reguli stricte

În Institut sunt 10 locuri pentru pacienții care au nevoie de tratament cu iod radioactiv. Internarea se face în 2 ture pe săptămână, ceea ce înseamnă maximum 20 de bolnavi. Regimul este unul special: pacientul radioactiv este izolat timp de 3 zile, toate circuitele sunt separate, la fel și colectarea deșeurilor, care trebuie păstrate pentru decontaminare.

Corespondent PROTV:După ce au primit pastila cu iod radioactiv pacienții sunt internați în saloane izolate de restul unității sanitare. Aici au inclusiv o cameră în care își pot lăsa obiectele personale, astfel încât să nu fie contaminate, dar și baie cu duș. Apa este colectată în bazine speciale, unde este ținută 90 de zile pentru decontaminare.”

Lista medicului care face tratamentul cu iod radioactiv este plină până anul viitor în mai.

Pe lângă Institutul Parhon, doar în 3 spitale de stat se mai face acest tratament, dar și acolo sunt locuri puține și liste de așteptare. O altă problemă o reprezintă lipsa specialiștilor.

Dr. Andrei Liviu Goldstein, medic primar medicină nucleară:Specialiștii abilitați să facă astfel de terapie sunt cei de medicină nucleară. Abilitatea lor este pe paraclinic, teoretic ei nu pot să vadă pacienți decât în colaborare cu un clinician, ceea ce face destul de dificilă abordarea. În curricula specializată de medicină nucleară intră inclusiv terapia cu substanțe radioactive și ar fi tare bine să poată opta și pentru acest tip de terapie.”

Dr. Cătălina Poiană:Marea majoritate a cancerelor tiroidiene sunt forme care pot să aibă o evoluție bună în timp dacă sunt diagnosticate la vreme și aplicat tratamentul adecvat cu vindecare, cu supraviețuire pe termen îndelungat.”

Institutul Parhon are un proiect pentru a ajunge la 18 locuri, dar tot nu vor fi suficiente pentru numărul mare de pacienți.

