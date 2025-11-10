Barurile din Cluj-Napoca introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează

Mai multe baruri din Cluj-Napoca au introdus codul de siguranță ”Angel Shot”, adresat femeilor care se simt în pericol. Acestea merg la bar și cer discret un ”Angel Shot”, iar personalul instruit în prealabil va acționa imediat pentru protecția femeii.

„Angel Shot”, codul de siguranță folosit deja în cluburile de noapte din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam, ajunge și la Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis de inițiatorii de la Mic Grup de Inițiativă Civică Locală pentru Știrile ProTV.

Opt localuri din Cluj-Napoca (Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel) implementează acum această măsură, demonstrând responsabilitate socială și preocupare pentru siguranța clienților lor.

Prin politica „Angel Shot”, persoanele care se simt în pericol pot merge la bar și cere discret un „Angel Shot”. Personalul, instruit în prealabil, recunoaște codul și intervine imediat pentru a asigura protecția clientei. Intervenția poate include escortarea persoanei în siguranță afară, chemarea unui taxi sau, în cazurile mai grave, apelarea autorităților.

Scopul inițiativei este de a preveni situațiile de hărțuire sau agresiune și de a crea un spațiu sigur pentru femei și fete în viața de noapte a orașului.

Proiect pentru siguranța femeilor din Cluj-Napoca

Implementarea „Angel Shot” la Cluj este inițiată de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală, o organizație de tineri angajați civic în promovarea siguranței și responsabilității sociale. Potrivit acestora, măsura la care se angajează cluburile și barurile contribuie la crearea unui climat de încredere și siguranță, în care distracția nu trebuie să implice frică.

Campania „Angel Shot” face parte din proiectul „Harta Siguranței”, cea mai amplă inițiativă locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca. Proiectul își propune să afle cum percep femeile siguranța în oraș, care sunt zonele vulnerabile și ce politici publice ar putea îmbunătăți viața urbană din această perspectivă.

În cadrul campaniei, va fi lansat în această lună un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, disponibil atât online, cât și în format fizic, pentru a colecta date relevante privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.

