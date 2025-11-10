Barurile din Cluj-Napoca introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează

Stiri Sociale
10-11-2025 | 09:23
femeie bar
Shutterstock

Mai multe baruri din Cluj-Napoca au introdus codul de siguranță ”Angel Shot”, adresat femeilor care se simt în pericol. Acestea merg la bar și cer discret un ”Angel Shot”, iar personalul instruit în prealabil va acționa imediat pentru protecția femeii.

 

autor
Cristian Anton

Angel Shot”, codul de siguranță folosit deja în cluburile de noapte din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam, ajunge și la Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis de inițiatorii de la Mic Grup de Inițiativă Civică Locală pentru Știrile ProTV.

Opt localuri din Cluj-Napoca (Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel) implementează acum această măsură, demonstrând responsabilitate socială și preocupare pentru siguranța clienților lor.

Prin politica „Angel Shot”, persoanele care se simt în pericol pot merge la bar și cere discret un „Angel Shot”. Personalul, instruit în prealabil, recunoaște codul și intervine imediat pentru a asigura protecția clientei. Intervenția poate include escortarea persoanei în siguranță afară, chemarea unui taxi sau, în cazurile mai grave, apelarea autorităților.

Scopul inițiativei este de a preveni situațiile de hărțuire sau agresiune și de a crea un spațiu sigur pentru femei și fete în viața de noapte a orașului.

Citește și
Politie
Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini

Proiect pentru siguranța femeilor din Cluj-Napoca

Implementarea „Angel Shot” la Cluj este inițiată de Mic Grup de Inițiativă Civică Locală, o organizație de tineri angajați civic în promovarea siguranței și responsabilității sociale. Potrivit acestora, măsura la care se angajează cluburile și barurile contribuie la crearea unui climat de încredere și siguranță, în care distracția nu trebuie să implice frică.

Campania „Angel Shot” face parte din proiectul „Harta Siguranței”, cea mai amplă inițiativă locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca. Proiectul își propune să afle cum percep femeile siguranța în oraș, care sunt zonele vulnerabile și ce politici publice ar putea îmbunătăți viața urbană din această perspectivă.

În cadrul campaniei, va fi lansat în această lună un chestionar adresat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, disponibil atât online, cât și în format fizic, pentru a colecta date relevante privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este implementat în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din Cluj-Napoca.

Ce trebuie să facă femeile care sunt victimele hărțuirilor. Multe renunță la a cere ajutor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: siguranta, bar, protectie, cod, club de noapte, femei,

Dată publicare: 10-11-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Primăria Capitalei: 150 de cupluri sau femei singure pot primi 15.000 lei pentru tratamente FIV. Condițiile pentru înscriere
Stiri actuale
Primăria Capitalei: 150 de cupluri sau femei singure pot primi 15.000 lei pentru tratamente FIV. Condițiile pentru înscriere

Primăria București deschide luni înscrierile pentru programul „FIV3 - o șansă pentru cuplurile infertile” prin care se oferă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de femei singure sau cupluri.

Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini
Stiri actuale
Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini

Un nigerian, student în Cluj, este trimis în judecată și este acuzat că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin metoda „loverboy”. 

Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Anchetă extinsă la centrul de plasament din Arad, unde un adolescent a fost bătut. Acuzații de hărțuire sexuală
Stiri Virale
Anchetă extinsă la centrul de plasament din Arad, unde un adolescent a fost bătut. Acuzații de hărțuire sexuală

Este anchetă într-un centru de plasament din județul Arad, după ce unul dintre adolescenții cazați acolo a ajuns la spital cu urme de lovituri pe corp.

Problemă majoră de subraportare: La 22 de universităţi din România au existat cazuri de hărţuire sexuală în ultimii ani
Stiri actuale
Problemă majoră de subraportare: La 22 de universităţi din România au existat cazuri de hărţuire sexuală în ultimii ani

Reprezentanţii Consiliului de Etică şi Management Universitar au prezentat un raport privind cazurile de hărţuire sexuală la nivel de universităţi, arătând că la 22 de universităţi au existat astfel de cazuri de hărţuire sexuală în ultimii ani.  

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28