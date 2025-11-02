Primăria Capitalei: 150 de cupluri sau femei singure pot primi 15.000 lei pentru tratamente FIV. Condițiile pentru înscriere

Stiri actuale
02-11-2025 | 12:41
cuplu, gravida
Shutterstock

Primăria București deschide luni înscrierile pentru programul „FIV3 - o șansă pentru cuplurile infertile” prin care se oferă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de femei singure sau cupluri.

autor
Lorena Mihăilă

„În total, 150 de locuri sunt disponibile pentru cupluri şi femei singure cu indicaţie medicală pentru fertilizare in vitro (FIV)”, anunţă, duminică, ASSMB.

Ajutorul financiar de până la 15.000 lei/beneficiar se acordă pentru pentru tratament medicamentos şi proceduri medicale specifice.

Reguli pentru înscriere

De luni, 3 noiembrie 2025, ora 12:00, platforma de înscriere va fi activă.

Înscrierile se fac online, pe site-ul: https://fiv.assmb.ro/ secţiunea: ”Înscriere în proiect”

Citește și
podul prieteniei
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 180/04.06.2025 a fost aprobat Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin care se acordă sprijin financiar pentru maximum 2000 cupluri şi femei singure infertile din Bucureşti care au indicaţie medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, în cuantum de maximum 15.000,00 lei/beneficiar, pentru tratament medicamentos şi efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro.

”Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea natalităţii în rândul populaţiei, pe raza Municipiului Bucureşti, prin acordarea unui sprijin financiar pentru 2000 de beneficiari, în perioada 2025 - 2026, cu indicatie medicală pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro”, potrivit site-ului oficisl al proiectului.

Proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” se va derula în perioada perioada Iunie 2025 – Decembrie 2026.

Beneficiarii proiectului sunt cuplul infertil, căsătorit/necăsătorit, sau femeia singură infertilă, diagnosticat/diagnosticată cu o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală de către un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, calitate dobândită din momentul în care este declarat/declarată eligibil/eligibilă de către comisia de evaluare, prin emiterea Decizie de aprobare a sprijinului financiar prin proiect.

Pentru a accesa sprijinul oferit prin proiectul de fertilizare în vitro, solicitanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ mai multe condiţii, prevăzute prin Regulamentul de implementare a proiectului.

Bugetul multianual al proiectului este în valoare de 30.000.000,00 lei pentru 2.000 de beneficiari.

Sursa: News.ro

Etichete: ajutor financiar, FIV,

Dată publicare: 02-11-2025 12:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv. Bijuteriile, încă de negăsit
Stiri actuale
Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv. Bijuteriile, încă de negăsit

Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru, din Paris. Alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru complicitate.

Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei
Stiri actuale
Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei

La Constanța, o fetiță de 2 ani a căzut de la etaj, pe un geam lăsat deschis. Copila a ajuns în stare gravă la spital, unde medicii încearcă să o salveze.

Recomandări
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Stiri externe
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Atac în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”
Stiri externe
Atac în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”

Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

 
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28