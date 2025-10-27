Un nigerian din Cluj a încasat peste 100.000 de lei de la mai multe femei din România, păcălite de cetățeni străini

Stiri actuale
27-10-2025 | 17:33
×
Codul embed a fost copiat

Un nigerian, student în Cluj, este trimis în judecată și este acuzat că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin metoda „loverboy”. 

autor
Alexandra Clej

Împreună cu ei, ar fi convins mai multe pensionare să le transfere sume uriașe în cont, care în total depășesc 100.000 de lei.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit procurorilor, bărbatul și-ar fi pus conturile bancare la dispoziția unor escroci, cetățeni străini care nu se află în România, deocamdată necunoscuți.
Aceștia abordau victimele online și le amăgeau prin diverse metode.

Una dintre victime a fost o femeie de 64 de ani din Oradea care, convinsă că între ea și un așa-zis medic chirurg din Mogadishu se înfiripase o relație, i-a transferat peste 30.000 de lei în cont. Banii au ajuns însă în contul studentului nigerian, în baza înțelegerii cu presupusul medic îndrăgostit.

La fel a fost înșelată și o altă pensionară, de 72 de ani, doar că în cazul ei escrocii au jucat rolul unui artist. De această dată, paguba depășea 50.000 de lei, prin nu mai puțin de 21 de transferuri bancare.

Citește și
proxeneti diicot
Ce făceau proxeneții care racolau prin metoda Loverboy cu banii strânși de urma femeilor

Alte două victime, o femeie de 56 de ani din județul Constanța și o alta de 75 de ani din Ploiești, au trimis în total 15.000 de lei, păcălite prin aceeași metodă.

Studentul nigerian, care a încasat toți banii, a fost reținut în luna mai a acestui an. La perchezițiile făcute în locuința sa din Cluj-Napoca au fost ridicate mai multe telefoane, laptopuri și alte probe. Ulterior, bărbatul a fost plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea. Iar acum, bărbatul a fost trimis în judecată pentru complicitate la înșelăciune.”

O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, romania, student, metoda loverboy, nigerian, femei,

Dată publicare: 27-10-2025 17:31

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Copilă de 11 ani din Neamț, obligată să se prostitueze de trei persoane. Micuța ar fi fost racolată prin metoda loverboy
Stiri actuale
Copilă de 11 ani din Neamț, obligată să se prostitueze de trei persoane. Micuța ar fi fost racolată prin metoda loverboy

Un adolescent de 16 ani, o femeie de 33 de ani şi un bărbat de 62 de ani sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Neamţ după ce băiatul ar fi recrutat, prin metoda loverboy, o fată de 11 ani, pe care a determinat-o să se prostitueze.

Ce făceau proxeneții care racolau prin metoda Loverboy cu banii strânși de urma femeilor
Stiri actuale
Ce făceau proxeneții care racolau prin metoda Loverboy cu banii strânși de urma femeilor

Șapte persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, într-un dosar de proxenetism. Potrivit procurorilor, ani la rând, cinci bărbați au racolat fete prin metoda Loverboy și le-au pus să se prostitueze atât în țară, cât și în străinătate.

Fete racolate prin metoda loverboy și obligate să se prostitueze. Ce au găsit anchetatorii în casele proxeneților
Stiri actuale
Fete racolate prin metoda loverboy și obligate să se prostitueze. Ce au găsit anchetatorii în casele proxeneților

Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism în formă continuată, spălare de bani.

Un minor din Iași ar fi racolat o fată de 14 ani prin metoda loverboy și ar fi obligat-o să se prostitueze
Stiri actuale
Un minor din Iași ar fi racolat o fată de 14 ani prin metoda loverboy și ar fi obligat-o să se prostitueze

Un minor care ar fi racolat o fată de 14 ani pe care a obligat-o să practice prostituţia a fost arestat preventiv, acesta fiind acuzat de trafic de minori şi pornografie infantilă în formă continuată, conform Agerpres.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28