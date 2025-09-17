Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului

Aproape toți angajații unei fabrici de mobilă din Bihor lucrau mai mult decât era specificat în contractele lor de muncă. Rezultatele unui control ITM a fost anunțat miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole.

Inspectorilor de muncă au depistat în ultimele controale 370 de persoane care munceau nedeclarat. Cel mai grav caz a fost identificat la o fabrică de mobilă din județul Bihor, unde 295 de angajați lucrau în condiții neconforme cu contractele lor de muncă, a scris Florin Manole pe Facebook, conform news.ro.

„Fiecare produs de mobilier înseamnă munca unor oameni care trudesc zi de zi. Ei merită siguranță, nu hârtii care ascund realitatea. În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. Doar la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiți 295 de angajați care, deși aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecție și fără drepturile cuvenite", a spus ministrul Muncii.

Munca subevaluată în contract este o practică comună prin care angajatorii încearcă să evite obligațiile fiscale și sociale prin declararea unor contracte part-time, în timp ce angajații lucrează efectiv cu normă întreagă, fiind astfel privați de drepturile și protecția corespunzătoare.

Bilanțul controalelor la nivel național

Inspecția Muncii a prezentat miercuri bilanțul controalelor realizate în săptămâna 8-12 septembrie 2025, care au dus la amenzi de peste 3,4 milioane lei. „În perioada 08.09-12.09.2025, Inspecția Muncii a efectuat 2.055 de acțiuni de control, din care 1.160 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 895 în domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul cărora a aplicat 1.279 de sancțiuni contravenționale, din care, 432 amenzi în cuantum de 3.484.900 lei", precizează instituția.

În cadrul controalelor efectuate în domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 514 sancțiuni contravenționale, din care 250 amenzi în valoare de 2.557.900 lei și 264 avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.602 măsuri.

Pe lângă munca nedeclarată, inspectorii au identificat și numeroase probleme de siguranță la locul de muncă. În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 765 de sancțiuni contravenționale, din care 182 au fost amenzi în cuantum de 927.000 lei și 583 avertismente.

