25 de clădiri din România, iluminate în roz pentru conștientizarea cancerului de sân. Anual apar peste 12.000 de cazuri noi

În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă atunci când boala e depistată la timp, șansele de vindecare sunt foarte mari.

Pentru a le reaminti femeilor acest lucru, 25 de clădiri din 14 orașe, inclusiv din Capitală, au fost iluminate aseară în roz.

La Cotroceni, instituție care se implică în lupta împotriva cancerului de sân a participat și partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru: Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenția este un act de iubire de sine. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanța conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul și speranța.

Fundaţia Renaşterea este ONG-ul care oferă de 25 de ani, gratuit, investigații medicale, sprijin şi consiliere pentru românce, în lupta cu această boală.

Andreea Esca, ambasador al fundației: Cred că cel mai important lucru pentru Fundația Renașterea de 25 de ani este să ajungă mesajul mergeți la doctor în mod regulat la toate femeile din această țară, pentru că un control regulat vă poate salva viața.

Mii de decese anual din cauza cancerului la sân

În 2014, Parlamentul României a declarat 1 octombrie Ziua Naţională de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Mihaela Geoană, președinta fundației Renașterea: Femeile astăzi sunt deschise în a vorbi despre această încercare prin care trec. Sunt tot mai multe femei care înving această boală și asta dă curaj tuturor

Și alte orașe din țară s-au alăturat cauzei. La Constanța, Cazinoul de la malul mării a fost iluminat în roz.

Și Institutul de Oncologie din Cluj a fost învaluit in lumină roz, culoarea - simbol a luptei împotriva cancerului de sân. În România sunt înregistrate anual în jur de 12.000 de cazuri noi și peste 3.500 de decese.

