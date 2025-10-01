Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru

01-10-2025 | 20:40
În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.

Însă, atunci când este depistat la timp, șansele de tratament și vindecare sunt foarte mari. Pentru a le reaminti femeilor acest lucru, 25 de clădiri din 14 oraşe din România vor fi iluminate în roz miercuri seară.

În Bucureşti, Fundaţia Renaşterea, alături de învingătoare şi luptătoare în lupta cu cancerul, a ales Palatul Cotroceni pentru un apel la prevenţie, curaj şi speranţă.

Iar gazda este chiar prima doamnă a ţării, Mirabela Grădinaru, o prezență activă în spaţiul civic românesc.

Mirabela Grădinaru: Astăzi, Palatul Cotroceni se luminează în roz – o lumină care vorbește despre speranță, solidaritate și curaj. Este un gest simbolic, dar și un mesaj profund: că suntem împreună în lupta cu o boală care atinge viețile a mii de femei.

Rozul nu înseamnă fragilitate. Înseamnă puterea de a lupta. A femeilor care trec prin această încercare, a familiilor care le sunt alături și a medicilor care caută zi de zi soluții și salvează vieți.

Ca femeie, ca mamă, ca fiică, știu cât de ușor uităm de noi, punând sănătatea noastră pe ultimul loc. Dar prevenția nu este un moft – este un act de iubire față de noi înșine și față de cei care au nevoie de noi.

Îmi doresc ca această lumină roz să le amintească tuturor femeilor din România că nu sunt singure. Și să ne reamintească nouă tuturor că sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl putem proteja.

Felicitări Fundației Renașterea pentru activitatea remarcabilă și vă doresc succes în continuare în efortul de a proteja și salva vieți.

