O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal

O tânără de 24 de ani din California a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun.

Meagan Meadows abia începuse practica pedagogică, cu o diplomă proaspăt obținută de master în educație, când ceva din toaletă i-a atras atenția, relatează Business Insider.

La început, aproape că nici n-a observat. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, din sudul Californiei, spune că a început să vadă puțin sânge după ce mergea la baie. Era extrem de discret, abia vizibil, dar suficient cât să o îngrijoreze puțin. A menționat asta unor prieteni, care au îndemnat-o să meargă la medic.

Cum a descoperit boala

Inițial, a crezut că este vorba despre hemoroizi, stres, o problemă legată de alimentație, sau toate trei. Un medic i-a spus că, având în vedere vârsta ei, e puțin probabil să fie ceva grav. Primele analize și investigații au ieșit în general normale, cu excepția unei ușoare carențe de fier și a unei îngroșări a peretelui intestinal, posibil cauzată de deshidratare sau lipsa de fibre din alimentație.

Totuși, pentru a fi sigură, Meagan și-a programat o colonoscopie. Se aștepta la un diagnostic precum colita ulcerativă și se temea că a reacționat exagerat.

„Mă gândeam: am doar 24 de ani, n-are cum să fie ceva serios. Mi-era jenă, sincer, pentru că mă simțeam bine. Aproape că am anulat programarea”, a declarat fata.

Procedura a scos la iveală o tumoare de mărimea unei nuci în colonul ei. O biopsie a confirmat că este cancer. Au urmat o serie de teste suplimentare, care au arătat că boala se extinsese la ganglionii limfatici din jur, diagnostic în stadiul 3.

„Când m-am trezit, au chemat-o pe mama să vină după mine, ca să fim toți în cameră cu doctorul. A fost greu de procesat”, a spus ea.

Meagan a fost șocată de diagnostic, dar recunoscătoare că a insistat să-și facă colonoscopia. Cu toate acestea, și-ar fi dorit să o fi făcut mai devreme. De atunci, povestește pe TikTok celor peste 2 milioane de urmăritori despre experiența ei și despre numărul tot mai mare de cazuri de cancer de colon la tineri. Speră că va încuraja și alți tineri să meargă la control, chiar dacă par „în regulă”.

„Dacă aș fi știut că atâția tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a mai povestit ea.

Cancerul de colon este notoriu pentru dificultatea diagnosticării, întrucât simptomele apar adesea abia în stadii avansate. Semnele tipice, dureri abdominale sau schimbări ale tranzitului intestinal, pot fi ușor confundate cu afecțiuni banale, precum sindromul de colon iritabil.

Cel mai frecvent simptom al cancerului de colon la persoanele sub 55 de ani este sângerarea rectală, potrivit cercetărilor. Însă Meadows spune că sângele din scaun, singurul ei simptom în stadiul 3, era aproape imposibil de observat. Nu apărea pe hârtie și nici nu era vizibil în toaletă, fiind amestecat în materiile fecale.

„Nu era în cantități îngrijorătoare; nu era acolo de fiecare dată. Aproape că nu-l observam. Aveam impresia că, dacă ai sânge în scaun, înseamnă că vasul de toaletă devine roșu”, a spus ea.

Meagan a avut norocul să fie acoperită de asigurarea de sănătate a părinților, care i-a acoperit tratamentele, inclusiv operația și chimioterapia.

