O tânără de 24 de ani a aflat că are cancer de colon în stadiul 3 după ce a ignorat un simptom banal

Stiri Diverse
27-09-2025 | 13:01
tanara cancer
Instagram

O tânără de 24 de ani din California a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, după ce a observat urme vagi de sânge în scaun. 

autor
Aura Trif

Meagan Meadows abia începuse practica pedagogică, cu o diplomă proaspăt obținută de master în educație, când ceva din toaletă i-a atras atenția, relatează Business Insider.

La început, aproape că nici n-a observat. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, din sudul Californiei, spune că a început să vadă puțin sânge după ce mergea la baie. Era extrem de discret, abia vizibil, dar suficient cât să o îngrijoreze puțin. A menționat asta unor prieteni, care au îndemnat-o să meargă la medic.

Cum a descoperit boala

Inițial, a crezut că este vorba despre hemoroizi, stres, o problemă legată de alimentație, sau toate trei. Un medic i-a spus că, având în vedere vârsta ei, e puțin probabil să fie ceva grav. Primele analize și investigații au ieșit în general normale, cu excepția unei ușoare carențe de fier și a unei îngroșări a peretelui intestinal, posibil cauzată de deshidratare sau lipsa de fibre din alimentație.

Totuși, pentru a fi sigură, Meagan și-a programat o colonoscopie. Se aștepta la un diagnostic precum colita ulcerativă și se temea că a reacționat exagerat.

Citește și
spital india
Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor

„Mă gândeam: am doar 24 de ani, n-are cum să fie ceva serios. Mi-era jenă, sincer, pentru că mă simțeam bine. Aproape că am anulat programarea”, a declarat fata.

Procedura a scos la iveală o tumoare de mărimea unei nuci în colonul ei. O biopsie a confirmat că este cancer. Au urmat o serie de teste suplimentare, care au arătat că boala se extinsese la ganglionii limfatici din jur, diagnostic în stadiul 3.

„Când m-am trezit, au chemat-o pe mama să vină după mine, ca să fim toți în cameră cu doctorul. A fost greu de procesat”, a spus ea.

Meagan a fost șocată de diagnostic, dar recunoscătoare că a insistat să-și facă colonoscopia. Cu toate acestea, și-ar fi dorit să o fi făcut mai devreme. De atunci, povestește pe TikTok celor peste 2 milioane de urmăritori despre experiența ei și despre numărul tot mai mare de cazuri de cancer de colon la tineri. Speră că va încuraja și alți tineri să meargă la control, chiar dacă par „în regulă”.

„Dacă aș fi știut că atâția tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomul mai în serios”, a mai povestit ea.

Cancerul de colon este notoriu pentru dificultatea diagnosticării, întrucât simptomele apar adesea abia în stadii avansate. Semnele tipice, dureri abdominale sau schimbări ale tranzitului intestinal, pot fi ușor confundate cu afecțiuni banale, precum sindromul de colon iritabil.

Cel mai frecvent simptom al cancerului de colon la persoanele sub 55 de ani este sângerarea rectală, potrivit cercetărilor. Însă Meadows spune că sângele din scaun, singurul ei simptom în stadiul 3, era aproape imposibil de observat. Nu apărea pe hârtie și nici nu era vizibil în toaletă, fiind amestecat în materiile fecale.

„Nu era în cantități îngrijorătoare; nu era acolo de fiecare dată. Aproape că nu-l observam. Aveam impresia că, dacă ai sânge în scaun, înseamnă că vasul de toaletă devine roșu”, a spus ea.

Meagan a avut norocul să fie acoperită de asigurarea de sănătate a părinților, care i-a acoperit tratamentele, inclusiv operația și chimioterapia.

Milano își revendică titlul de capitală a modei cu colecții primăvară-vară inspirate din Cleopatra și stilul anilor ’70

Sursa: Business Insider

Etichete: SUA, cancer, simptome, boala, colon,

Dată publicare: 27-09-2025 12:39

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
Citește și...
Consultul cardiologic înainte de tratamentul pentru cancer este esențial. Ce efecte adverse pot apărea
Doctor de bine
Consultul cardiologic înainte de tratamentul pentru cancer este esențial. Ce efecte adverse pot apărea

Medicii atrag atenția că terapii moderne, precum chimioterapia sau imunoterapia, pot provoca insuficiență cardiacă, hipertensiune sau chiar miocardită.

Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor
Stiri externe
Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor

Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza lui. Este un paradox care spune o poveste simplă și confuză în același timp, scrie BBC.

CSM, după ce judecători protestatari au suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere să fie salvat: Nu e treaba noastră
Stiri Justitie
CSM, după ce judecători protestatari au suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere să fie salvat: Nu e treaba noastră

Consiliul Superior al Magistraturii afirmă joi că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale.

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.  

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28