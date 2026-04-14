Cei din industria ospitalității sunt convinși că pe lângă lipsa banilor, și schimbarea sistemului de acordare a tichetelor de vacanță a complicat situația.

Potrivit primelor estimări, cei care fac turism pe Valea Prahovei au avut cel mai mult de pierdut.

La pensiuni, gradul de ocupare a fost cam de 50%, nivel raportat și de unele hoteluri.

Doar marile unități de cazare au reușit să umple două treimi din camere, în unele locuri ceva mai mult. Într-un context economic dificil, oamenii au tăiat din bugetul de vacanţe.

Turist: „Din cauza prețurilor foarte mari care există în țara asta."

Turist: „După sărbătoare, probabil o să mergem și la munte, e mai liniște, nu mai stăm în aglomerație."

Nici litoralul nu a fost într-o situație fericită. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de turism, doar 5.000 de români și-au petrecut Paștele în stațiunile noastre de la malul mării. De 5 ori mai mulți le-au ales pe cele din Bulgaria, în principal pentru serviciile în regim all-inclusive, la un preț rezonabil.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud: „Bulgaria este țara care câștigă de fiecare dată, datorită faptului că au un produs diferit."

Maramureșenii au reușit să își ocupe peste 70% din camere. Un sfert dintre turiști au fost străini dornici să ne afle tradițiile.

Diana Iluț, Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș: „Am pariat pe Mocănița, se pare că a fost un pariu câștigător."

Liliana Topan, reprezentanta unui han turistic: „Am investit foarte mult în marketing pe lângă tradițiile religioase, am oferit și obiceiuri populare."

Bucovina a avut o performanță similară, însă așteptările erau mai mari, având în vedere că mulți vor să viziteze mănăstirile, în această perioadă.

Un alt motiv a fost și vremea, mai rece ca în anii precedenți.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: „12 aprilie, e o perioadă schimbătoare, a fost și soare, dar a fost destul de rece dimineața și seara și e de înțeles."

A existat, însă, și o categorie în creștere. Cea a turiștilor de o zi, care au mers aproape de casa dar fără să rămână peste noapte.