Grindeanu a precizat că PSD nu susţine guverne minoritare şi nu face majoritate cu partidele extremiste.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la Antena 1, că nu aşteaptă miracole de la Palatul Cotroceni.

”Nu aştept miracole de la Cotroceni. La Palatul Cotroceni mă gândesc că în zilele următoare vor exista aceste consultări, nemaiexistând o majoritate care să susţină Guvernul. Şi votul nostru a fost unul care spune tot, 97,7%, mă aştept ca urmare a acestor consultări să se degaje o soluţie. Dacă Ilie Bolojan înţelege, pierzându-şi 45% din susţinere, în totalul coaliţiei de guvernare, ponderea Partidului Social-Democrat este de aproape jumătate, noi astăzi i-am spus că nu îl mai susţinem, se poate rezolva foarte scurt această criză, se poate păstra protocolul de guvernare şi putem să mergem înainte. Dar n-aş vrea să anticipez. Tocmai de aceea, constituţional, probabil în zilele următoare vor exista aceste consultări şi urmarea acestor consultări se vor degaja soluţii”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că va face tot posibilul să respecte mandatul primit din partea social-democraţilor în urma votului de luni.

”Atâta timp cât mandatul pe care l-am primit astăzi este acela de a nu mai avea pe Ilie Bolojan prim-ministru, evident că voi încerca şi eu, şi colegii mei din conducerea partidului, să respect acest mandat pe care l-am primit din partea colegilor”, a declarat preşedintele PSD.

Grindeanu a adăugat că PSD doreşte să continue într-o coaliţie pro-europeană, dar fără Bolojan premier.

”Ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie. PSD nu susţine un guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu partide extremiste sau antieuropene”, a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că conducerea partidului va ţine cont de mandatul pe care l-a primit şi în zilele următoare va acţiona în acest sens.