Rămân salariații din Asia, dar angajatorii se tem că aceștia vor ajunge mai greu, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu care a perturbat zborurile.

Pentru începutul sezonului estival, hotelierii sau managerii de restaurante și terase de pe litoral ar avea nevoie de minimum 10.000 de angajați.

Nicolae Bucovală, manager complex hotelier: ”S-ar putea să fie nevoie și de mai mult în condițiile în care o mare parte din personalul străin pe care l-am avut a plecat în concediu. Dacă nu ajung până pe 31 martie li se anulează permisul de muncă și trebuie să o luam de la capăt”.

Potrivit Inspectoratul General pentru Imigrări, la malul mării lucrează aproximativ 5.000 de persoane din afara Uniunii Europene, în industria ospitalității. Cum conflictul din Orientul Mijlociu a dus la modificarea rutelor de zbor, angajatorii se tem că unii ar putea să nu mai ajungă înapoi.

Cei din industrie spun că au încercat să atragă tineri de la noi. Salariile pornesc de la 3.800 de lei pentru un ajutor de ospătar sau o cameristă și ajung la 6.000 de lei pentru cei care au o calificare.

Studentă, întrebată dacă vrea să muncească: ”Nu, deloc!”

Lacme Bolat, administrator hotel: ”De fiecare dată când am dat un anunț de angajare nu au venit. Avem pe locația aceasta 40 de persoane, dintre care 10% sunt români”.

”Reporter: Nu te-ai gândit la un serviciu part time?

Studentă: Nu, nu, deloc!”.

Iar în sezonul estival ar putea fi nevoie de și mai mulți angajați.

Cristian Bărhălescu, vicepreședinte ANAT: ”Vara aceasta va fi dificil pentru proprietarii de hoteluri restaurante sau plaje pentru că lipsa de personal este acută. Este nevoie să aducem din țările non-UE pentru a suplini această lipsă de personal”.

Un tânăr din Sri Lanka are deja experiență la noi.

”Reporter: De cât timp lucrezi în România?

Yogaraja Atharshin: De aproape 5 ani.

Reporter: Cât câștigi?

Yogaraja Atharshin: Salariu vine 3.800, de la vară mai mult, 4.500”.

Potrivit estimărilor agențiilor de turism, în vacanța de 1 Mai ar urma să ajungă la mare aproximativ 150.000 de turiști.