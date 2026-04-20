Câteva mii de oameni s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan, într-un context politic tensionat. Manifestaţie în sprijinul premierului Ilie Bolojan, în Piaţa Victoriei

În același timp, la Palatul Parlamentului, reprezentanții Partidul Social Democrat (PSD) s-au reunit pentru a vota retragerea susținerii premierului.

Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu, deţinător al portofoliului din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) care a fuzionat cu PNL, şi-a făcut şi el apariţia în Piaţa Victoriei, luni seară.

Cine e Radu Berceanu

Radu Berceanu, alături de Adriean Videanu și Elena Udrea, a făcut parte din cercul de apropiați ai fostului președinte Traian Băsescu, în special în perioada în care acesta a condus România între 2004 și 2014.

Numele lui Berceanu a fost menționat și în Dosarul Microsoft, un caz amplu de corupție privind licențe software pentru instituții publice. În acest context, un alt politician a susținut că o parte din sumele provenite din mită ar fi ajuns și la Berceanu. Acesta a respins acuzațiile, iar autoritățile nu l-au pus sub acuzare în dosar.

După retragerea din viața politică, în jurul anului 2012, Berceanu s-a orientat către mediul de afaceri. Activitatea sa actuală este concentrată în domeniul materialelor compozite și al producției industriale. Una dintre direcțiile mai puțin obișnuite ale activității sale este implicarea în dezvoltarea de aeronave ușoare, inclusiv proiecte de avioane electrice, destinate atât pieței interne, cât și celei internaționale.

Acesta a părăsit zona în care se desfăşoară manifestaţia flancat de jandarmi, după ce o parte a manifestanţilor l-au huiduit şi au scandat ”Hoţii”. El a fost interpelat de activistul civic Marian „Ceauşescu”.

De altfel, Marian „Ceauşescu” l-a întrebat anterior, la Curtea de Apel Bucureşti, pe preşedintele Nicuşor Dan dacă va ieşi în piaţă, alături de susţinătorii lui Ilie Bolojan. Şeful statului a răspuns că, după cum a anunţat, şi-a asumat rolul de mediator, iar dacă ar ieşi în piaţă, alături de cei care îl susţin pe premier, ar renunţa la acest rol.

De asemenea, întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, şeful statului a răspuns: ”Încrederea, ca persoană, sigur, da! Numai că nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”.