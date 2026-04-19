Proprietarii nu le mai vor, pentru că au credite de plătit și nu sunt siguri de încasările din această vară. Pot trece, însă, și doi ani, până la încheierea unei tranzacții, spun cei din domeniu. Un hotel din Mamaia Nord costă 680.000 de euro. Are 20 de camere.

Dilec Hasan, proprietar complex turistic: „Este la vânzare de aproximativ șase luni, se vinde din simplul fapt că avem noi alte proiecte.”

Cei care au bani de investit pe litoral au de unde alege. La vânzare sunt peste o sută de hoteluri, inclusiv de patru stele, construite în ultimii ani.

Alexandra Nedelcu, reprezentant platformă vânzări online: „În primele 3 luni din 2026 pe platforma noastră au fost scoase la vânzare 48 de hoteluri în județul Constanța, cu aproximativ 42 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.”

Daniel Crainic, manager platformă imobiliară: „Prețurile sunt între 1 milion de euro și 16,5 milioane de euro, cea mai scumpă proprietate fiind în Eforie.”

Luana Melniciuc, agent imobiliar: „De regulă un hotel se vinde între 6 luni și doi ani.”

Motivele pentru care hotelurile sunt scoase la vânzare au legătură cu profitul, creditele luate de proprietari, dar și cu sezonul estival scurt și imprevizibil, spun specialiștii în domeniu.

Un hotel de patru stele din stațiunea Mamaia a fost vândut în urmă cu câteva săptămâni cu peste 6 milioane de euro. Vara trecută nu a dus lipsă de clienți.

Adriana Conon, director vânzări agenție de turism: „În iunie am avut undeva la 77%, iulie și august cam 98%”.

Reporter: „Câte camere are hotelul?”

Adriana Conon: „280 de camere.”

Aurelian Marin, investitor: „Veniturile constante an de an nu sunt atât de mari, în general un hotel se cumpără și cu credite bancare care evident că trebuie achitate.”

În plus, unele unități de cazare ar avea nevoie de investiții pe care proprietarii nu sunt dispuși să le mai facă.