”Ţara are 5 mari crize, la care oamenii aşteaptă răspuns.

1. Criza preţurilor şi a energiei care scumpeşte tot

2. Criza financiară mondială, o chestiune de timp

3. Criza fondurilor europene cu termenul limită august

4. Criza de securitate, care cere întărire armată

5. Criza socială, cu oamenii vulnerabili şi mici afaceri la pamânt pentru că oamenii ţin de bani, atât cât au”, a scris, luni seară, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Şfetănuţă.

Potrivit acestuia, de asemenea, tara are o mie de probleme: ”Fuga de guvernare nu este una din ele”.

PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă