PSD a votat pentru ieșirea miniștrilor săi din Guvernul Ilie Bolojan: 97,7% dintre cei aproximativ 5.000 de delegați din toată țara au votat „pentru” și doar 2,3% „împotrivă”. Au votat în total 4.949 de social-democrați.

Membri PSD au votat în cadrul consultării interne din cadrul partidului, pe acelaşi model folosit atunci când a decis intrarea la guvernare alături de PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale.

Pîrvulescu explică de ce un guvern minoritar este acum ipoteza cea mai plauzibilă şi care sunt riscurile ca partidele tradiţionale să devină dependente de AUR.

Conform lui Cristian Pîrvulescu, rădăcina răului nu este una personală, ci rezidă în raportul defectuos dintre instituţiile formale (Constituţia) şi cele informale (Coaliţia). Politologul subliniază că instituţiile formale nu au fost adaptate la modul de funcţionare al coaliţiilor, ceea ce a creat o ruptură funcţională.

În acest context, „primul ministru crede că are puterea absolută pe care poate să o folosească, iar partidele consideră că nu pot fi tratate ca parteneri”. Această viziune divergentă asupra puterii a făcut ca actuala criză să fie „inevitabilă”.

„Capcana” celor 45 de zile

Deşi sprijinul politic al PSD urmează a fi retras, premierul Ilie Bolojan a refuzat să demisioneze. Pîrvulescu consideră că, în loc de o cădere spectaculoasă a Guvernului, este mult mai probabil să asistăm la o formulă de supravieţuire limitată.

„Eu sunt dintre cei care cred că mai degrabă vom avea un guvern minoritar”, afirmă acesta, menţionând că PSD ia în calcul această ipoteză.

O strategie posibilă ar fi utilizarea intervalului de 45 de zile până la un nou vot de încredere în Parlament. Politologul explică faptul că, la acel moment, s-ar putea vota un Guvern Minoritar (format din PNL şi USR) sub pretextul necesităţii de a asigura stabilitatea şi continuarea politicilor de austeritate.

Rolul AUR

Un aspect critic al actualei configuraţii parlamentare este ascensiunea AUR în rolul de factor de decizie. „PSD şi PNL se află în egală măsură în zona de influenţă a AUR. AUR a devenit dintr-o dată un fel de arbitru”, avertizează Pîrvulescu. Totuşi, o alianţă cu George Simion este văzută ca un act de disperare: „Pentru PSD, costurile politice externe şi interne sunt uriaşe în cazul unei „combinaţii informale” cu AUR.

Liderul AUR a declarat că doreşte alegeri anticipate pentru ca poporul să decidă, o direcţie pe care Pîrvulescu o descrie ironic ca fiind spre „Rusia fraternă” şi un „paradis creştin” similar modelului bulgar.

Politologul este categoric: „Oricine va face [guvern cu AUR] se compromite în mod definitiv”, deoarece acest partid nu face decât să profite şi să se întărească din astfel de asocieri.

Situaţia actuală este comparată cu un meci de şah între maeştri internaţionali, unde fiecare parte îşi cunoaşte mişcările, dar aşteaptă o eroare strategică a adversarului. Timpul joacă un rol esenţial, putând schimba total raportul de forţe.

„În timp ce PNL vrea să demonstreze că poate guverna şi atinge obiectivele administrative singur, PSD speră să se consolideze în opoziţie pentru o eventuală revenire la putere peste câteva luni”, a explicat Pîrvulescu pentru News.ro.