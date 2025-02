Vitamina D3 – beneficii, simptomele deficitului, doza zilnică recomandată, contraindicații, surse alimentare

Îmbunătățirea sănătății mintale – Nivelurile scăzute de vitamina D pot fi asociate cu depresia, anxietatea și declinul cognitiv. Așa cum sugerează Ying-Chih Cheng și colaboratorii în studiul „ The effect of vitamin D supplement on negative emotions: A systematic review and meta-analysis ”, un nivel optim de vitamina D poate reduce stările emoționale negative;

Îmbunătățirea fertilității - Vitamina D joacă un rol semnificativ în sănătatea reproductivă, atât la femei, cât și la bărbați. Femeile diagnosticate cu sindromul ovarelor polichistice (SOP), o cauză comună a infertilității, prezintă adesea deficiență de vitamina D. Unele studii, cum ar fi „Effects of vitamin D supplementation on ovulation and pregnancy in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis” (Meina Yang și colaboratorii), sugerează că un aport ridicat de vitamina D în SOP poate îmbunătăți ovulația și ar putea ajuta la obținerea unei sarcini. De asemenea, în studiul „Vitamin D supplementation for improving sperm parameters in infertile men: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials”, Clarissa Tania și colaboratorii arată că Vitamina D contribuie la creșterea motilității spermatozoizilor, îmbunătățind astfel șansele de fecundare a ovulului.