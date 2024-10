Dr. Mihaela Bilic ne spune ce trebuie să facem în sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă: "Nu ezitați!"

O vitamină este o substanță organică necesară în cantități foarte mici pentru metabolismul oricărei forme de viață.

Fiecare organism are nevoi specifice. De exemplu, vitamina C este indispensabilă pentru oameni, însă alte mamifere nu au nevoie de ea. Vitaminele nu pot fi sintetizate de organism, deci trebuie aduse prin alimentație.

Prima oară s-a vorbit despre vitamine pe la 1750, când un chirurg scoțian a făcut legătura dintre scorbut și vitamina C.

La vremea aceea, marinarii care petreceau mult timp pe vapor sufereau de o boală mortală cauzată de lipsa de vitamina C.

Fără ea nu există sinteză de colagen, rănile nu se cicatrizează, apar dureri intensi și sângerarea gingiilor.

Tratamentul? Consumul de fructe și legume proaspete! Abia acum 100 de ani lumea medicală a acceptat că putem trata scorbutul cu portocale și lămâi.

Vitamina C este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură, ea împiedică îmbătrânirea și îmbolnăvirea.

Organismul nu poate sintetiza vitamina C și nici rezerve nu poate face, așa că suntem obligați să o aducem din alimentație.

Găsim vitamina C doar în produsele vegetale, adică în fructe și legume. Important de știut: vitamina C oxidează rapid, temperatura crescută, prezența aerului și depozitarea pe termen lung o distrug. Nu e de mirare că dieta zilnică nu reușește să acopere nevoile organismului.

Cele 10 semne ale carenței de vitamina C

Iată care sunt cele 10 semne ale carenței de vitamina C: Senzație de oboseală, cu lipsă de energie și tulburări de concentrare. Imunitate scăzută și îmbolnăviri repetate, merită știut că nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli. Lipsa de apetit este tot un semn al carenței de vitamina C și, dacă nu avem poftă de mâncare, se accentuează și mai tare oboseala și lipsa de energie. Apar starea de slăbiciune și chiar pierdere de greutate pe cîntar.

Vitamina C este implicată direct în sinteza colagenului și

funcționarea optimă a articulațiilor, fără ea apar dureri articulare cu inflamație. Pielea uscată trădează tot o lipsă de vitamina C, care este necesară pentru hidratarea și suplețea tegumentului.

Cicatrizare lentă și defectuoasă a rănilor? Aveți nevoie de vitamina C! Nici sistemul nervos nu funcționează corect fără vitamina C, apare nervozitatea și iritabilitatea.

Dacă vă sângerează mucoasele la nivelul nasului și al gingiilor, este un semn sigur de carență în vitamina C, lipsa ei fragilizează vasele de sînge. Și nu în ultimul rând, vitamina C participă la absorția fierului. Un nivel scăzut de vitamina C crește riscul de anemie și scade aportul de oxigen la nivelul tuturor celulelor.

La polul opus, vitamina C din fructe și legume triplează cantitatea de fier absorbită din alimente.

La ce ne gândim când spunem vitamina C? La citrici în general și la lămâi în special. Adevărul este că legumele sunt mai bogate în vitamina C față de fructe, iar campionul este banalul pătrunjel! Cu un conținut de aproape 200mg vitamina C/100g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume: ardei gras 160mg, suc de lămâie 130mg, kiwi 90mg, căpșuni 60mg, suc de portocale 50mg.

Când vine vorba de fructe și legume, beneficiile maxime le obținem consumând verdețuri și crudități proaspete. De la ciuperci, sfeclă și sparanghel, până la conopidă și broccoli, majoritatea legumelor pot fi mâncate crude.

Gătitul și temperatura ridicată distrug vitaminele în general și vitamina C în special: fiecare minut de fierbere scade cu 25% conținutul de vitamina C.

În sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă/răceală, pe lângă alimente, nu ezitați să apelați la suplimente, o doză de 1 gram de vitamina C pe zi asigură funcționarea organismului la cote maxime.

