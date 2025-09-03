Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție

Doctor de bine
03-09-2025 | 07:53
hpv
Shutterstock

Cancerele de cap și de gât sunt asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea anti-HPV este recomandată în pre-adolescență ambelor sexe.

autor
Andreea Groza

La nivel mondial numărul cancerelor de gât a depășit numărul cancerelor de col uterin.

Ambele tipuri de boli au legătură cu infecția HPV.

Peste 150 de tipuri de HPV afectează atât femeile cât și bărbații. Virusul se transmite prin contact intim. Dar și prin contact piele pe piele. Frecvent, virusul se găsește pe mâini ori pe gură.

Contactul sexual, protejat cu prezervativ, nu poate preveni infectarea. De aceea, e importantă vaccinarea. De la 11 la 19 ani, vaccinul anti-HPV se poate face atât fetelor, cât și băieților. Este decontat. Virusul se asociază cu 6 tipuri de cancer, care privesc ambele sexe:

Kenneth Alexander Medic specialist boli infecțioase: De ce să-mi vaccinez băiatul anti-HPV? De ce să vaccinăm băieții? Există 2 motive importante să vaccinăm băieţii. În primul rând, schema de vaccinare în țările, care vaccinează atât băieții cât și fetele, arată că frecvența bolilor, asociate cu HPV, scade. Și al doilea motiv important este că bărbații fac cancere asociate virusului HPV așa cum fac și femeile. Bărbații nu au col uterin, dar ceea ce vedem la bărbaţi sunt cancere de cap și de gât asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea previne cancerele de cap și de gât asociate infectării cu acest virus”.

Kenneth Alexander Medic specialist boli infecțioase: ”În Europa, în America de Nord, în Australia sunt mai mulţi bărbați, care mor din cauza cancerelor de gât și de cap decât femei, care mor din cauza cancerului de col uterin, asociat cu infecția HPV. Infecția cu HPV provoacă boli grave și bărbaților”.

Citește și
Copii
Când durerea de cap la copii devine semnal de alarmă: Simptomele care impun vizita la neurolog

Vaccinul poate preveni infecţia cu tulpinile HVP dacă este administrat înainte de expunerea la virus.

Kenneth Alexander: ”Am auzit mulți doctori din România, care spun că oamenii nu au încredere în vaccinuri și nu au încredere în doctori”.

Totul e despre relația, pe care o are medicul cu pacientul lui. Și asta trebuie să facă doctorii - să aibă încredere în relațiile, pe care le fac cu pacienții și să dea recomandări ferme și simple. "Asta trebuie să faci!" Eu mi-am vaccinat ambele fete, de fapt sunt primele fete din Chicago vaccinate anti-HPV, imediat ce vaccinul a devenit accesibil și acum nu ne temem de cancere asociate cu această infecție.

La vâsrta adultă, vaccinarea împotriva HPV nu înlocuieşte efectuarea screeningului de cancer de col uterin.

Laura Mustață Medic specialist obtetrică-ginecologie: ”Dacă o femeie vine la un control de rutină și totul e bine astăzi, noi scriem stadard control anual periodic. Sunt acele controale de prevenție, Babeș Papanicolau, verificăm ovarele, uterul să avem o evaluare ecografică și o stare a aparatului genital, astea nu trebuie ignorate!”

Testarea Papanicolau arată eventuale leziuni celulare. Și le clasifică. Tratamentul leziunilor din colul uterin înseamnă eliminarea chirurgicală a acestora. Dacă vorbim de leziuni pre-canceroase, odată eliminate, dispare riscul de cancer. Dar, dacă virusul există, poate face… alte leziuni.

Sursa: Pro TV

Etichete: virus, doctor de bine, HPV, vaccinare,

Dată publicare: 03-09-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Când durerea de cap la copii devine semnal de alarmă: Simptomele care impun vizita la neurolog
Doctor de bine
Când durerea de cap la copii devine semnal de alarmă: Simptomele care impun vizita la neurolog

Frecvent, la suprasolicitare, copilul reacționează prin durere de cap. Aceasta apare des și în cazul celor mici. De obicei, se constată în cazul unor boli infecțioase.

De ce este important să mestecăm alimente tari pentru sănătatea digestivă și dentară. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
De ce este important să mestecăm alimente tari pentru sănătatea digestivă și dentară. Explicațiile medicilor

Sistemul digestiv are nevoie de alimente tari, mâncate în liniște, la masă. Și dinții își doresc tot alimente tari... cu două condiții.

Ce nu trebuie să-i spui copilului când vine de la școală. Întrebări „corecte” care restabilesc încrederea în forțele proprii
Doctor de bine
Ce nu trebuie să-i spui copilului când vine de la școală. Întrebări „corecte” care restabilesc încrederea în forțele proprii

Ne apropiem de începutul anului școlar. Părinții au ocazia perfectă să-i pună copilului întrebările corecte, după școală. Ce înseamnă întrebări corecte? Cele care construiesc încrederea în propria persoană.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | VIDEO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici
Stiri actuale
Eurobarometru: Majoritatea europenilor cer o Uniune mai puternică și unită; românii, tot mai sceptici

Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ mai mic decât media europeană, se arată într-un sondaj Eurobarometru. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28