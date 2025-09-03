Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție

Cancerele de cap și de gât sunt asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea anti-HPV este recomandată în pre-adolescență ambelor sexe.

La nivel mondial numărul cancerelor de gât a depășit numărul cancerelor de col uterin.

Ambele tipuri de boli au legătură cu infecția HPV.

Peste 150 de tipuri de HPV afectează atât femeile cât și bărbații. Virusul se transmite prin contact intim. Dar și prin contact piele pe piele. Frecvent, virusul se găsește pe mâini ori pe gură.

Contactul sexual, protejat cu prezervativ, nu poate preveni infectarea. De aceea, e importantă vaccinarea. De la 11 la 19 ani, vaccinul anti-HPV se poate face atât fetelor, cât și băieților. Este decontat. Virusul se asociază cu 6 tipuri de cancer, care privesc ambele sexe:



Kenneth Alexander Medic specialist boli infecțioase: ”De ce să-mi vaccinez băiatul anti-HPV? De ce să vaccinăm băieții? Există 2 motive importante să vaccinăm băieţii. În primul rând, schema de vaccinare în țările, care vaccinează atât băieții cât și fetele, arată că frecvența bolilor, asociate cu HPV, scade. Și al doilea motiv important este că bărbații fac cancere asociate virusului HPV așa cum fac și femeile. Bărbații nu au col uterin, dar ceea ce vedem la bărbaţi sunt cancere de cap și de gât asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea previne cancerele de cap și de gât asociate infectării cu acest virus”.



Kenneth Alexander Medic specialist boli infecțioase: ”În Europa, în America de Nord, în Australia sunt mai mulţi bărbați, care mor din cauza cancerelor de gât și de cap decât femei, care mor din cauza cancerului de col uterin, asociat cu infecția HPV. Infecția cu HPV provoacă boli grave și bărbaților”.

Vaccinul poate preveni infecţia cu tulpinile HVP dacă este administrat înainte de expunerea la virus.



Kenneth Alexander: ”Am auzit mulți doctori din România, care spun că oamenii nu au încredere în vaccinuri și nu au încredere în doctori”.

Totul e despre relația, pe care o are medicul cu pacientul lui. Și asta trebuie să facă doctorii - să aibă încredere în relațiile, pe care le fac cu pacienții și să dea recomandări ferme și simple. "Asta trebuie să faci!" Eu mi-am vaccinat ambele fete, de fapt sunt primele fete din Chicago vaccinate anti-HPV, imediat ce vaccinul a devenit accesibil și acum nu ne temem de cancere asociate cu această infecție.

La vâsrta adultă, vaccinarea împotriva HPV nu înlocuieşte efectuarea screeningului de cancer de col uterin.

Laura Mustață Medic specialist obtetrică-ginecologie: ”Dacă o femeie vine la un control de rutină și totul e bine astăzi, noi scriem stadard control anual periodic. Sunt acele controale de prevenție, Babeș Papanicolau, verificăm ovarele, uterul să avem o evaluare ecografică și o stare a aparatului genital, astea nu trebuie ignorate!”

Testarea Papanicolau arată eventuale leziuni celulare. Și le clasifică. Tratamentul leziunilor din colul uterin înseamnă eliminarea chirurgicală a acestora. Dacă vorbim de leziuni pre-canceroase, odată eliminate, dispare riscul de cancer. Dar, dacă virusul există, poate face… alte leziuni.

