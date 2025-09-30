Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective

Stiri Stiinta
30-09-2025 | 07:44
hpv
Shutterstock

Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu "dovezi clare ale imunităţii colective", transmite luni agenţia EFE.

autor
Ioana Andreescu

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Colegiul de Medicină Albert Einstein (SUA), publicat în jurnalul ştiinţific JAMA Pediatrics, asupra vaccinării împotriva HPV, cea mai frecventă infecţie cu transmitere sexuală din lume şi principala cauză a cancerului de col uterin, precum şi a altor tipuri de cancer genital, la cap şi la gât, la femei şi bărbaţi.

Cercetarea indică faptul că introducerea vaccinului în cadrul comunităţii "este extrem de eficientă" pentru protejarea femeilor tinere de această infecţie, inclusiv a celor care nu au primit vaccinul.

Autoarea principală a studiului, Jessica Kahn, a declarat că există două constatări "încurajatoare". Prima este că vaccinurile „funcţionează foarte bine în practică", chiar şi în rândul femeilor cu risc crescut de HPV care este posibil să nu fi primit toate dozele. În plus, există "dovezi clare ale imunităţii colective, ceea ce înseamnă că atunci când sunt vaccinate suficiente persoane, acesta (vaccinul, n.r.) protejează indirect persoanele nevaccinate prin reducerea transmiterii generale a virusului", a spus Khan.

Studiile clinice au demonstrat deja că aceste vaccinuri conferă o protecţie

Studiile clinice au demonstrat deja că aceste vaccinuri conferă o protecţie puternică împotriva infecţiei, însă echipa de cercetare a dorit să evalueze modul în care funcţionează acest lucru în contexte reale, care includeau femei tinere cu risc relativ ridicat de HPV şi cu niveluri variate de imunizare.

Citește și
hpv
Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV

Echipa a efectuat şase studii în SUA, care au implicat 2.335 de adolescente şi tinere adulte cu vârste cuprinse între 13 şi 26 de ani, între 2006 - chiar înainte ca primul vaccin să devină disponibil - şi 2023.

Multe au raportat comportamente sexuale care le-au crescut riscul de a contracta HPV (79% au avut doi sau mai mulţi parteneri sexuali de sex masculin), iar 51% aveau un istoric de cel puţin o infecţie cu transmitere sexuală.

Participantele au fost considerate vaccinate dacă au primit cel puţin o doză din oricare dintre vaccinurile HPV disponibile: bivalent, tetravalent şi nonavalent.

Pe parcursul a 17 ani, ratele de vaccinare au crescut de la 0% la 82%. Pe măsură ce acoperirea vaccinală a crescut, ratele de infectare cu HPV au scăzut dramatic în rândul participanţilor vaccinaţi.

Mai exact, infecţiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent au fost reduse cu 98,4%, cele vizate de vaccinul tetravalent cu 94,2%, iar cele acoperite de vaccinul nonavalent cu 75,7%.

Vaccinurile HPV sunt extrem de eficiente

„Aceste rezultate demonstrează că vaccinurile HPV sunt extrem de eficiente în afara studiilor controlate şi ar putea reduce dramatic ratele de cancer de col uterin şi alte tipuri de cancer asociate HPV, inclusiv cancerul genital, la cap şi la gât", a remarcat Kahn.

Analiza arată că aceste reduceri "s-au datorat în principal introducerii vaccinului şi nu schimbărilor în comportamentul sexual sau altor factori", a declarat Aislinn DeSieghardt, care s-a numărat printre autorii studiului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, dovezi semnificative ale imunităţii colective, infecţiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent scăzând cu 71,6% în rândul persoanelor nevaccinate şi cu 75,8% în cazul vaccinului tetravalent.

Deşi nu există încă suficiente date pentru a confirma protecţia colectivă oferită de cel mai recent vaccin nonavalent introdus, rezultatele "sunt promiţătoare", a indicat Colegiul de Medicină Albert Einstein într-un comunicat.

Kahn a declarat că gradul ridicat de imunitate colectivă a fost probabil asociat cu ratele ridicate de vaccinare şi cu vaccinarea atât a băieţilor, cât şi a fetelor.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Sursa: Agerpres

Etichete: vaccin, HPV, imunitate colectiva,

Dată publicare: 30-09-2025 07:44

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție
Doctor de bine
Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție

Cancerele de cap și de gât sunt asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea anti-HPV este recomandată în pre-adolescență ambelor sexe.

Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV
Stiri Sanatate
Infecția cu HPV - tot ce trebuie să știi despre HPV și vaccinul HPV

Infecția cu HPV reprezintă o afecțiune cu transmitere sexuală, frecvent întâlnită, care cauzează în principal cancerul de col uterin, dar poate duce și la apariția altor tipuri de neoplazii.  

Vaccinul împotriva HPV va fi gratuit până la 26 de ani în România. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50%
Stiri actuale
Vaccinul împotriva HPV va fi gratuit până la 26 de ani în România. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50%

Românii și româncele se vor putea vaccina gratuit împotriva HPV până la vârsta de 26 de ani. Decizia a fost luată miercuri, în Parlament.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul
Stiri externe
Trump propune un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza. Ce prevede documentul

Preşedintele american Donald Trump şi-a anunţat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Fâşia Gaza, care urmează să fie acceptat de cele două părţi, inclusiv de Autoritatea Palestiniană  

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Stiri actuale
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28