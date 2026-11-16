Farmacist: Stocurile de medicamente raportate în sistem nu reflectă mereu situația reală din farmacii

„Este vorba despre medicamentul cu denumire originală Lyrica dar există şi generice pe piaţă, de pregabalină. Momentan lipsesc multe forme, inclusiv genericele lipsesc şi ele, lipsesc toate concentraţiile, avem pe stoc acum doar concentraţia de 300 de mg. În SER (sistemul electronic de monitorizare a stocurilor), dacă le combinăm, teoretic apare "stocuri suficiente", combinaţia a fost pe fiecare denumire comercială şi aveam patru variante, original cu trei generice şi fiecare are trei concentraţii. Pentru o reţetă compensată pe trei luni o farmacie ar trebui să aibă minimum 180 de comprimate, dintr-o singură concentraţie, de la un singur producător, ca să poată să elibereze persoanei. Ar trebui comparate stocurile cu cele de acum o lună, două, unde erau mult mai mari cantităţile din acest medicament, din toate formele", a spus aceasta.

Un drum nesfârşit al pacienţilor pentru a-şi face rost de medicamente. Nu lipseşte numai Lyrica ci şi alte medicamente necesare în anumite tipuri de afecţiuni psihice sau epilepsie. Pentru Lyrica (pregabalină) discontinuităţile au fost anunţate de producător de câteva luni, spune Beatrice Speteanu.

„Acum pacienţii găsesc doar resturi prin farmacie şi aleargă şi ne sună în fiecare zi - "Aveţi Pregabalin, aveţi Lyrica? Din clasa lui de medicamente, aveţi Levetiracetam comprimate? De-abia a reapărut clonazepamul care dispăruse şi el, Quetiapina pentru boli psihice, lipseşte şi el. Pentru acest medicament (Lyrica) discontinuităţile au fost anunţate de producător de câteva luni, faptul că au început să dispară şi genericele este posibil o problemă de substanţă activă, de la fabrică, pentru Lyrica", a explicat aceasta.

Care este sistemul prin care farmaciile sunt notificate

La farmacii ajung notificări de la Agenţia Naţională a Medicamentului, cu privire la lipsa unor medicamente. Acestea însă nu preîntâmpină discontinuităţile, ci doar ajută farmaciile să-şi gestioneze stocurile, spune Beatrice Speteanu. Agenţia Medicamentului ar trebui să blocheze prin Ministerul Sănătăţii exportul paralel, spune farmacistul, adică să ne rămână în ţară stocuri suficiente pentru pacienţi, şi acestea să nu mai fie vândute spre alte state, pentru preţuri mai mari.

„Este un mecanism care ne ajută pe noi doar să ne gestionăm stocurile, dar nu va preîntâmpina o criză. Acest mecanism funcţionează astfel: producătorul înştiinţează Agenţia Naţională a Medicamentului, în ceea ce priveşte discontinuităţile următoare, fie că e un lot greşit, se retrage, probleme de producător, probleme de ambalaj secundar, orice problemă se va notifica către ANMDR. Farmaciile, la fel, vor primi această notificare dar doar pentru a preîntâmpina probleme, să ne facem stocuri, să ştim ce vorbim cu medicii sau cu pacienţii. Până ajunge într-adevăr problema la minister, ajung pacienţii să caute din farmacie în farmacie medicamentele, să sesizeze ei problema. Undeva ANMDMR ar trebui să preîntâmpine această problemă, să blocheze prin Ministerul Sănătăţii eventualul export paralel, care se face pe aceste substanţe şi de asemenea să intervină şi UNIFARM-ul pentru a putea importa, dacă poate, extra, din alte ţări acest medicament. Pentru notificare directă ar putea să fie şi prin farmacii, noi putem anunţa foarte uşor, dacă nu găsim un medicament din diverse motive, deficitar, nu este în depozite, să nu ajungă la pacient să fie el cel care notifică. Acesta a fost un proiect făcut de Vlad Voiculescu, când a fost înfiinţat prima oară SER-ul (sistemul electronic de monitorizare a stocurilor) dar nu a fost dus mai departe prin faptul ca farmaciile să poată anunţa şi discontinuităţile de medicamente", spune Beatrice Speteanu.

Sistemul electronic de monitorizare a stocurilor nu reflectă realitatea din teren

„Ce apare în SER nu este neapărat ce este în teren, în ţară. SER-ul poate să însemne şi medicamente expirate care apar în stocuri, medicamente care sunt destinate exportului, medicamente care sunt produse în România dar de la început au fost antamate de către distribuitori din alte ţări, pentru ele au fost produse. Deci stocul nu reprezintă ce este pentru necesarul României, populaţiei. Se lucrează deja la un nou sistem, ar fi trebuit să fie dat în folosinţă, dar încă se lucrează la el, să fie mult mai transparent, să se vadă exact stocurile, să se poată anticipa, făcând un prognostic, dacă scade la 2-3 luni, la rând, cu un procent, să fie o criză şi de asemenea cel mai bine ar fi ca farmaciile să poată sesiza lipsa. Noi nu găsim la distribuitori, va fi o lipsă, chiar dacă se văd în stoc, înseamnă că problema este reală, problema va ajunge la pacient şi putem să o oprim mai repede decât să fie pacientul cel care semnalează această lipsă", a explicat Beatrice Speteanu.

Politica de preţ a medicamentelor, aplicată în România a dus la dispariţia a mii de medicamente de pe piaţă. Medicamente care costă mai puţin în România ajung să fie vândute pe alte pieţe, unde preţul lor rentează pentru producători. Astfel medicamente esenţiale pentru pacienţii de la noi ajung în alte state.

„Dacă lipseşte un medicament la nivel european, din cauza materiei prime, materiei secundare, va lipsi şi în România. Dar pentru că România are cel mai mic preţ la medicamente, exportul paralel va creşte cu atât mai mult la noi, dacă e lipsă în Germania, Germania va încerca să cumpere cât mai mult din România, şi acest medicament, tocmai ca să asigure ei necesarul pentru pacienţii lor, pe când la noi nu există reglementat să existe un minimum de asigurat pentru pacienţi şi restul să fie export", a explicat pentru News.ro Beatrice Speteanu, farmacist şi preşedintele AFTAP.