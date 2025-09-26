Unde se întâlnește și cât de periculoasă este Serratia Marcescens, bacteria care a omorât 6 copii la Iași

Stiri Sanatate
26-09-2025 | 16:38
Serratia Marcescens
Shutterstock

Serratia Marcescens, bacteria din cauza căreia 6 copii au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași, se găsește aproape peste tot în jurul nostru, dar provoacă infecții grave doar la persoanele imuno-compromise. Serratia M. poate fi rezistentă la antibiotice.

 

autor
Cristian Anton

Serratia Marcescens este o bacterie gram-negativă din familia Enterobacteriaceae, întâlnită în sol, apă și pe suprafețe alimentare, notabilă pentru pigmentul roșu (prodigiosină) pe care îl produce.

Este un patogen oportunist, asociat cu diverse infecții, inclusiv infecții urinare, pneumonie și sepsis (bacteriemie), mai ales în mediul spitalicesc. Diagnosticul se face prin culturi din probe clinice, iar tratamentul implică antibiotice, precum aminoglicozidele, fluochinolonele și carbapenemele, fiind rezistentă la mai mulți agenți antimicrobieni.

Infecțiile - atunci când apar - se răspândesc de obicei doar în spitale sau în unități de îngrijire pe termen lung (infecții nosocomiale). Acestea pot fi greu de tratat deoarece pot dezvolta rezistență la antibiotice.

Serratia Marcescens poate provoca infecții ale tractului respirator (cum ar fi pneumonia), infecții ale tractului urinar (ITU), infecții oculare (cum ar fi keratita), infecții ale rănilor, infecții abdominale (peritonită), infecții în jurul creierului și măduvei spinării (meningită), infecții osoase (osteomielită), inflamația inimii (endocardită), infecții ale fluxului sanguin (septicemie).

Citește și
bacterie
O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri

Uneori puteți vedea Serratia Marcescens în jurul casei. Arată ca o peliculă roz și poate crește în medii umede, cum ar fi dușurile sau vasele de toaletă. Din fericire, majoritatea oamenilor nu se îmbolnăvesc din cauza Serratia Marcescens care crește în casele lor sau în mediu.

Toți cei 6 copii decedați erau imuno-compromiși

Serratia Marcescens poate provoca însă infecții la persoanele cu sistemul imunitar slăbit sau compromis, așa cum au fost cei 6 copii de la Spitalul Sf. Maria din Iași care au decedat în ultimele zile.

”Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. Serratia este un germen patogen oportunist care trăieşte în general în mediile umede şi care, la pacienţii imuno-compromişi poate da infecţii. De la infecţii respiratorii, urinare, până la infecţiile de tip sepsis cu evoluţie extrem de agresivă şi fulminantă”, a declarat dr. Cătălina Ionescu, managerul interimar al spitalului. 

Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit

Sursa: StirilePROTV

Etichete: copii, deces, simptome, antibiotice, bacterie periculoasă, raspandire, spital iasi,

Dată publicare: 26-09-2025 16:38

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Focar de infecție la Iași, la „Sfânta Maria”. Șase copilași au pierit acolo recent. ATI e închis. Se fac controale și teste
Stiri actuale
Focar de infecție la Iași, la „Sfânta Maria”. Șase copilași au pierit acolo recent. ATI e închis. Se fac controale și teste

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce 6 copii au murit în ultimele zile în secţia ATI, lucru confirmat de Ministerul Sănătății.

O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri
Stiri Sanatate
O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri

O ciupercă rezistentă la medicamente se răspândește „rapid” în spitalele din Europa, autoritățile din domeniul sănătății solicitând eforturi suplimentare pentru a o ține sub control.

O tânără s-a infectat cu o bacterie rară, după ce a înotat în piscina unui hotel. Acum riscă să își piardă un picior
Stiri Diverse
O tânără s-a infectat cu o bacterie rară, după ce a înotat în piscina unui hotel. Acum riscă să își piardă un picior

O femeie din SUA a suferit o infecție gravă și răni chinuitoare după ce a înotat într-o piscină interioară a unui hotel care, potrivit avocaților săi, nu ar fi fost tratată cu clor.

Maternitatea din Târgu Jiu, închisă după ce angajații au fost depistați cu stafilococ auriu. Localnic: „Să dărâme spitalul”
Stiri actuale
Maternitatea din Târgu Jiu, închisă după ce angajații au fost depistați cu stafilococ auriu. Localnic: „Să dărâme spitalul”

Maternitatea din Târgu Jiu a fost închisă după ce s-a descoperit că medici, moașe, femei de serviciu și paciente erau purtători ai stafilococului auriu, o bacterie extrem de periculoasă, rezistentă la antibiotice.

Risc major la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Copiii pot dezvolta infecții grave la plămâni de la o bacterie din apă
Stiri actuale
Risc major la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Copiii pot dezvolta infecții grave la plămâni de la o bacterie din apă

La peste o lună de când bacilul Piocianic a fost depistat în reţeaua Spitalului de Pediatrie din Ploieşti, bacteria este în continuare prezentă în reţeaua de apă a unităţii sanitare, a anunțat primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu.

Recomandări
Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul
Stiri actuale
Ce se știe despre focarul de infecţie de la Spitalul "Sf. Maria" Iaşi, unde șase copii au murit. IPJ Iaşi s-a autosesizat

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28