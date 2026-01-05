Ministrul Sănătăţii propune gărzi de 12 ore în spitalele de urgenţă pe anumite secții

05-01-2026 | 23:03
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore.

Lorena Mihăilă

El a precizat că nu exclude nici posibilitatea acordării unui tarif fix pe gardă.

„Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, unde se poate şi unde se doreşte şi unde există viziune, gărzile să fie organizate în 12 ore. Dacă mă apuc cu reguli stricte şi facem iar o legislaţie de-aia stufoasă de nu o poate aplica nimeni, ea nu se va putea aplica. Îmi doresc ceva simplu, le dăm posibilitatea, cum am făcut cu ambulatoriile de specialitate şi unde lucrurile funcţionează”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la Medika TV, potrivit News.ro.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că nu exclude varianta unui tarif fix pe gardă.

„Nu exclud nici varianta unui tarif fix pe gardă, să renunţăm la procent şi raportat la ceva, să fie un tarif fix pre gardă care să ţină cont, chiar dacă e procent sau nu ştiu, aici trebuie gândit, aici mai avem de calculat, dar există şi această discuţie, o am pe masă, a unui tarif fix care să ţină cont de gradaţia spitalului, care să ţină cont de specialitate, care să ţină cont de alţi indicatori şi care să fie progresiv”, a mai precizat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că stretegia gărzilor trebuie total schimbată. Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.

Clasificarea gărzilor

Ministrul îşi doreşte o clasificare a gărzilor.

„În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a precizat ministrul.

Colegiul Medicilor din România (CMR) susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe.

„Trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, arată reprezentanţii CMR.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, medici, garzi, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 05-01-2026 23:03

