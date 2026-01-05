Avocatul lui Julian Assange îl va apăra pe Nicolas Maduro. Ar putea fi imun la acuzațiile penale

05-01-2026 | 22:48
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro.

Sabrina Saghin

Cazul ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale, relatează Reuters.

Luni, la prezentarea lui Maduro la tribunalul federal din Manhattan, Pollack a afirmat că anticipează ample dispute juridice cu privire la ceea ce a numit „răpirea militară" a lui Maduro, indicând că apărarea va argumenta că operaţiunea de sâmbătă a fost ilegală; Pollack ar putea susţine, de asemenea, că Maduro este imun la acuzaţii penale, în calitate de şef al unui guvern străin.

Ambele argumente se confruntă cu obstacole juridice. SUA nu l-au recunoscut pe Maduro drept lider al Venezuelei din 2019, după ce Maduro a revendicat victoria într-un scrutin pe care SUA şi alte ţări l-au considerat fraudulos, iar instanţele americane au refuzat, în general, să respingă urmăririle pe considerentul că un inculpat a fost adus ilegal în SUA.

Sursa: Agerpres

