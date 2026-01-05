Statele aflate pe „lista neagră” a lui Donald Trump, după lovitura din Venezuela. Pe cine amenință președintele SUA

După intervenția din Venezuela, Trump transmite semnalul unei politici externe mult mai agresive. Lista statelor vizate indică o strategie extinsă, care depășește America Latină și atinge atât aliați incomozi, cât și rivali geopolitici direcți.

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, în weekend, președintele SUA, Donald Trump, și membri ai administrației sale au transmis avertismente dure către mai multe state considerate ostile sau problematice pentru interesele Washingtonului. Printre țintele verbale ale liderului de la Casa Albă se numără Columbia, Cuba, Mexic, Iran, dar și Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, notează CNN.

Trump a justificat acțiunea din Venezuela și retorica agresivă printr-o viziune mai largă asupra securității regionale. „Suntem interesați de țări viabile și de succes, unde petrolul poate ieși liber”, a declarat duminică liderul american, subliniind că „dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă sub semnul întrebării”.

Groenlanda, din nou în vizorul Washingtonului

Donald Trump a reluat duminică ideea anexării Groenlandei, invocând motive de securitate națională. Președintele SUA a susținut că insula este „extrem de strategică”, afirmând că ar fi „acoperită de nave rusești și chineze” și că Danemarca nu ar avea capacitatea de a o proteja.

Declarațiile au fost respinse ferm de premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, care a calificat retorica americană drept „inacceptabilă” și „lipsită de respect”. Acesta a subliniat că Groenlanda „nu este un obiect în retorica marilor puteri”, ci „un popor, o țară și o democrație”.

Atât Groenlanda, cât și Danemarca – aliat NATO al SUA – se opun categoric oricărei idei de anexare.

Columbia, amenințări directe și aluzii la intervenție

Trump a lansat atacuri verbale extrem de dure la adresa președintelui columbian Gustavo Petro, pe care l-a descris drept „un om bolnav care face cocaină și o vinde Statelor Unite”. Întrebat dacă aceste declarații ar putea prefigura o operațiune americană în Columbia, Trump a răspuns: „Sună bine pentru mine”.

Petro a reacționat printr-un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a respins acuzațiile și a invocat recorduri istorice în confiscarea cocainei, susținând că lupta antidrog se desfășoară cu respectarea dreptului umanitar. Totuși, datele ONU arată că producția de cocaină în Columbia a atins niveluri record.

Președintele columbian a mers și mai departe, afirmând că este dispus să apere țara cu arma în mână, în ciuda trecutului său de fost membru al gherilei M19.

Cuba, „gata să cadă”, dar sub presiune

În cazul Cubei, Trump a sugerat că o intervenție militară nu este necesară, afirmând că regimul de la Havana „este pe punctul de a se prăbuși”, după pierderea sprijinului economic din Venezuela.

Secretarul de stat Marco Rubio a avut, însă, un ton mai dur, descriind guvernul cubanez drept „o problemă majoră” și sugerând că oficialii de la Havana ar avea motive serioase de îngrijorare.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a reacționat sâmbătă, la un miting organizat în fața ambasadei SUA, promițând că alianța Cuba–Venezuela nu va ceda „fără luptă”.

Mexic, cartelurile și refuzul intervenției militare

Trump a reluat acuzațiile potrivit cărora Mexicul nu face suficient pentru a opri traficul de droguri, afirmând că substanțele ilegale „curg” peste graniță și că SUA „vor trebui să facă ceva”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins categoric orice formă de intervenție militară americană, reafirmând principiul neamestecului în treburile interne ale altor state. Ea a subliniat că Mexicul cooperează cu SUA pentru combaterea traficului de droguri, inclusiv pentru a preveni răspândirea fentanilului, dar a exclus scenariul unei acțiuni armate pe teritoriul mexican.

Iran, avertismente din partea SUA pe fondul protestelor

Trump a transmis amenințări directe și către Iran, pe fondul protestelor interne aflate în a doua săptămână. Președintele american a declarat că SUA vor reacționa „foarte dur” dacă regimul iranian va reprima violent manifestațiile.

În paralel, liderul de la Casa Albă a avertizat Teheranul să nu încerce reluarea programelor nucleare și balistice, amintind că SUA au bombardat mai multe instalații nucleare iraniene în luna iunie, în contextul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis că Republica Islamică „nu va ceda în fața dușmanului” și a cerut reprimarea protestelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













