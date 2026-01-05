Statele aflate pe „lista neagră” a lui Donald Trump, după lovitura din Venezuela. Pe cine amenință președintele SUA

05-01-2026 | 22:41
Donald Trump
După intervenția din Venezuela, Trump transmite semnalul unei politici externe mult mai agresive. Lista statelor vizate indică o strategie extinsă, care depășește America Latină și atinge atât aliați incomozi, cât și rivali geopolitici direcți.

Adrian Popovici

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, în weekend, președintele SUA, Donald Trump, și membri ai administrației sale au transmis avertismente dure către mai multe state considerate ostile sau problematice pentru interesele Washingtonului. Printre țintele verbale ale liderului de la Casa Albă se numără Columbia, Cuba, Mexic, Iran, dar și Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, notează CNN.

Trump a justificat acțiunea din Venezuela și retorica agresivă printr-o viziune mai largă asupra securității regionale. „Suntem interesați de țări viabile și de succes, unde petrolul poate ieși liber”, a declarat duminică liderul american, subliniind că „dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă sub semnul întrebării”.

Groenlanda, din nou în vizorul Washingtonului

Donald Trump a reluat duminică ideea anexării Groenlandei, invocând motive de securitate națională. Președintele SUA a susținut că insula este „extrem de strategică”, afirmând că ar fi „acoperită de nave rusești și chineze” și că Danemarca nu ar avea capacitatea de a o proteja.

Declarațiile au fost respinse ferm de premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, care a calificat retorica americană drept „inacceptabilă” și „lipsită de respect”. Acesta a subliniat că Groenlanda „nu este un obiect în retorica marilor puteri”, ci „un popor, o țară și o democrație”.

Donald Trump
Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei

Atât Groenlanda, cât și Danemarca – aliat NATO al SUA – se opun categoric oricărei idei de anexare.

Columbia, amenințări directe și aluzii la intervenție

Trump a lansat atacuri verbale extrem de dure la adresa președintelui columbian Gustavo Petro, pe care l-a descris drept „un om bolnav care face cocaină și o vinde Statelor Unite”. Întrebat dacă aceste declarații ar putea prefigura o operațiune americană în Columbia, Trump a răspuns: „Sună bine pentru mine”.

Petro a reacționat printr-un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a respins acuzațiile și a invocat recorduri istorice în confiscarea cocainei, susținând că lupta antidrog se desfășoară cu respectarea dreptului umanitar. Totuși, datele ONU arată că producția de cocaină în Columbia a atins niveluri record.

Președintele columbian a mers și mai departe, afirmând că este dispus să apere țara cu arma în mână, în ciuda trecutului său de fost membru al gherilei M19.

Cuba, „gata să cadă”, dar sub presiune

În cazul Cubei, Trump a sugerat că o intervenție militară nu este necesară, afirmând că regimul de la Havana „este pe punctul de a se prăbuși”, după pierderea sprijinului economic din Venezuela.

Secretarul de stat Marco Rubio a avut, însă, un ton mai dur, descriind guvernul cubanez drept „o problemă majoră” și sugerând că oficialii de la Havana ar avea motive serioase de îngrijorare.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a reacționat sâmbătă, la un miting organizat în fața ambasadei SUA, promițând că alianța Cuba–Venezuela nu va ceda „fără luptă”.

Mexic, cartelurile și refuzul intervenției militare

Trump a reluat acuzațiile potrivit cărora Mexicul nu face suficient pentru a opri traficul de droguri, afirmând că substanțele ilegale „curg” peste graniță și că SUA „vor trebui să facă ceva”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins categoric orice formă de intervenție militară americană, reafirmând principiul neamestecului în treburile interne ale altor state. Ea a subliniat că Mexicul cooperează cu SUA pentru combaterea traficului de droguri, inclusiv pentru a preveni răspândirea fentanilului, dar a exclus scenariul unei acțiuni armate pe teritoriul mexican.

Iran, avertismente din partea SUA pe fondul protestelor

Trump a transmis amenințări directe și către Iran, pe fondul protestelor interne aflate în a doua săptămână. Președintele american a declarat că SUA vor reacționa „foarte dur” dacă regimul iranian va reprima violent manifestațiile.

În paralel, liderul de la Casa Albă a avertizat Teheranul să nu încerce reluarea programelor nucleare și balistice, amintind că SUA au bombardat mai multe instalații nucleare iraniene în luna iunie, în contextul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis că Republica Islamică „nu va ceda în fața dușmanului” și a cerut reprimarea protestelor.

Sursa: CNN

Dată publicare: 05-01-2026 22:31

Liderul danez Mette Frederiksen: „Dacă Trump învadează Groenlanda, va aduce sfârșitul NATO”
Stiri externe
Liderul danez Mette Frederiksen: „Dacă Trump învadează Groenlanda, va aduce sfârșitul NATO”

Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează Politico.

Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei
Stiri externe
Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei

Ca și cum incursiunea-fulger din Venezuela și capturarea președintelui contestat al acestei țări nu au bulversat suficient întreaga lume, Donald Trump face un pas mai departe.

CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”
Stiri actuale
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.

Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

CAB explică cum au fost schimbate completurile de judecată în ultimii trei ani: Modificările au „cauze obiective și legale”
Stiri Justitie
CAB explică cum au fost schimbate completurile de judecată în ultimii trei ani: Modificările au „cauze obiective și legale”

Curtea de Apel Bucureşti anunţă că, în ultimii trei ani s-au operat 361 modificări ale completurilor de judecată, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistrați. 

