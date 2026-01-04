Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”

04-01-2026 | 08:17
Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, spune că sunt medici în spital care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Sabrina Saghin

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Raluca Ştefan a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că pe secţia de Neurochirurgie sunt cei mai mulţi medici scutiţi de gărzi.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulţi doctori, cei mai mulţi medici care sunt scutiţi de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiţi de gărzi şi nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (...) Medicii care au o afecţiune medicală, bolnavi, la rândul lor, şi vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poţi obliga să facă gărzi şi atunci îţi vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt şi cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă. Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poţi să aplici nimic şi nu te ajută nici legislaţia să poţi să faci ceva”, a explicat managerul Spitalului Judeţean Constanţa.

Raluca Ştefan a afirmat că sunt medici care fac sport, dar care sunt scutiţi de gărzi.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt”, a susţinut Raluca Ştefan.

Ea a menţionat că a făcut propuneri legislative în acest sens, dar că până acum nu a primit un răspuns.

Întrebată câte persoane nu fac gărzi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan a răspuns: „Cred că am 70% din spitalul acesta, plus rezidenţii. Nu vă spun că şi rezidenţii sunt scutiţi de gărzi. Rezidenţii vin cu scutiri de gărzi, că sunt bolnavi”.

Managerul Spitalului Judeţean Constanţa a afirmat că această situaţie este una la nivel naţional.

„Povestea asta nu este numai aici în Constanţa. Este la nivel naţional. Într-adevăr, plata gărzilor este la nivelul salariului din 2018, este nerecalculată, într-adevăr ar trebui să se umble la legislaţie. Probabil că cei care au posibilitatea să facă această chestie probabil că se vor gândi cumva să umble la programul de gărzi, la remuneraţia gărzilor, că pe de altă parte nici poţi să ţii un medic 30 de ore, să-i faci garda de 24 de ore după care să-l obligi să stea la program încă şase ore. Adică nici nu poţi să-l ţii 30 de ore pentru că va interveni burnout-ul. Undeva aici trebuie umblat un pic în zona de legislaţie”, a mai declarat Raluca Ştefan.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-01-2026 08:17

