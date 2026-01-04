Controale la Spitalul Judeţean Constanţa, după valul de scutiri de gărzi. Rogobete: „Nu poți fi bolnav doar în spital”

Stiri Sanatate
04-01-2026 | 11:57
Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Denis Grosu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă.

autor
Claudia Alionescu

Decizia vine în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

”Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete.

El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat.

De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Alexandru Rogobete a arătat, duminică, într-o postare pe Facebook, că a urmărit declaraţia managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, potrivit căreia, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.

”Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că va rămâne ferm în ceea ce priveşte ”fenomene de acest gen în sistemul de sănătate”.

”Nu pot accepta situaţii în care restricţiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu şi în activitatea din sistemul privat. Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat el.

Rogobete a admis că există o problemă în ceea ce priveşte gărzile.

”În acelaşi timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienţi. Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect şi nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a subliniat el.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că reforma gărzilor este una structurală şi deja în curs.

”În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate şi efort. În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele şi profesioniştii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore. Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie; va fi o opţiune, acolo unde se doreşte şi unde este fezabilă; nu pentru toate spitalele şi nu pentru toate specialităţile. Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiaşi spital, decizia va putea fi adaptată pe secţii. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea şi acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă şi adaptată realităţilor din teren”, a menţionat el.

Directorul spitalului: „Nu pot sta în picioare la gardă, dar fac kite și merg la sală”

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.


 

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-01-2026 11:57

